Quem é o pai do Tonho na novela Travessia? Brisa se dá mal com história

Diante da possibilidade de não ter o filho de volta, Brisa (Lucy Alves) surpreendeu Ari (Chay Suede) e disse que Tonho não é filho dele. Mas afinal, isso é verdade? O mistério será solucionado nos próximos capítulos da obra de Gloria Perez e além da descoberta sobre quem é o pai do Tonho na novela Travessia, Brisa vai acabar em uma enrascada.

Ari não é o pai do Tonho na novela Travessia?

Na realidade, Ari é sim o verdadeiro pai do Tonho na novela Travessia. A história inventada por Brisa foi uma maneira que a mocinha encontrou para que o ex-marido desistisse da guarda do menino.

Desesperada, ela dirá que Tonho é filho de Oto, mas quem acompanha a novela desde o começo sabe que Brisa e o rapaz se conheceram quando o menino já tinha nascido. Por isso, é claro que a invenção não durará muito tempo.

Para piorar, Ari vai pedir um teste de DNA para provar a paternidade, e os problemas para a moça não vão parar por aí.

O exame mostrará que, na verdade, Brisa não é a mãe do menino e ela então perderá de vez a guarda do garoto. Assim, os boatos de que ele é uma ladra de bebês voltarão a ser discutidos - como aconteceu nos primeiros capítulos da trama. Relembre a história de Travessia aqui.

Mas Brisa é mãe de Tonho ou não, já que o público pode assistir trechos de seu parto no primeiro capítulo? A explicação será coisa de ficção científica. A informação é de que Brisa tem uma condição rara que ela não faz a mínima ideia.

Conhecida como "mulher quimera", essa condição de Brisa faz com que ela tenha sequências de DNA diferentes dentro do corpo, por conta de óvulos que se fundiram durante a formação embrionária. Resumindo, seria como se Brisa tivesse seu próprio DNA em seu corpo também o de um irmão gêmeo.

Porém, a personagem não saberá de nada disso na trama por enquanto e não conseguirá explicar para a justiça porque o exame de DNA aponta que ela não é mãe do personagem de Vicente Alvite. Assim, a mentira de Brisa sobre quem é o pai do Tonho na novela Travessia se virará contra ela e a maranhense perderá o filho.

“O Brisa presta atenção o tonho não vai voltar pra você” (Ari)

“Ele vai sim porque você não é o pai dele, o tonho não é seu filho” (Brisa) #Travessia pic.twitter.com/ILtsfdD4Lt — flagui 🌻 (@flaguireason) February 14, 2023

Brisa terá filho com Oto

Segundo o Notícias da TV, em matéria de dezembro de 2022, depois de perder a guarda de Tonho, Brisa engravidará de Oto. Até lá o hacker vivido por Romulo Estrela não estará mais com Bia (Clara Buarque) e durante este tempo o professor Dante (Marcos Caruso) estará atrás de soluções para o problema da maranhense envolvendo a guarda do primogênito e respostas para o teste de DNA.

O nascimento da criança fará com quem tudo se resolva em sua vida, pois a mocinha poderá provar que é a verdadeira mãe de Tonho. Isso irá acontecer porque um geneticista designado pela Justiça estará na sala de parto. Ele fará um teste de DNA logo após a maranhense dar a luz a seu segundo bebê e o resultado será igual ao de Tonho, informando que ela não é a mãe da criança.

Diante da situação nada convencional, será possível comprovar que o resultado é culpa de sua condição genética rara. Depois disso, não se sabe ainda se Brisa conquistará a guarda total do menino ou se terá que dividi-la com Ari. A revelação deve estar preparada para ser mostrada na reta final do folhetim, que tem previsão de terminar entre o final de abril e a primeira semana de maio.

