Quem é a protagonista de Travessia? Papel é inspirado em tragédia real

Na faixa das 21h da TV Globo, o público vai se despedir de Juma Marruá e vai conhecer Brisa. A personagem de Lucy Alves é quem é a protagonista de Travessia, próxima novela de Gloria Perez para o horário nobre da emissora. A jovem será alvo de uma fake news que acabará com sua vida e precisará lutar para recuperar sua identidade. A personagem é a primeira personagem principal de Alves em um folhetim.

Brisa será a protagonista de Travessia, papel de Lucy Alves. A personagem é natural do Maranhão e cresceu como órfã. Ela dança em rodas de Tambor de Crioula e se apresenta em grupos de Bumba Meu Boi em São Luís, capital do estado.

Ainda na adolescência, começou a namorar com Ari (Chay Suede), com quem tem um relacionamento até a fase adulta. O casal tem um filho pequeno e decidem oficializar a união com um casamento, o que não agrada nada Núbia (Drica Moraes), mãe de Ari. A mulher não acha Brisa a altura de seu filho “estudado” e formado em arquitetura.

Porém, antes do casamento da dupla ser realizado, Ari ganha uma chance para viajar ao Rio de Janeiro. Ele terá a oportunidade de ver de perto as ações da empresa de Guerra (Humberto Martins), que quer destruir um dos casarões históricos do Maranhão para construir um shopping center.

Por isso, ele parte e deixa Brisa, quem é a protagonista de Travessia, para trás. Neste período, o pior que poderia acontecer toma conta da vida da jovem: ela é vítima de uma brincadeira de mau-gosto do outro lado do mundo. Em Portugal, um grupo de jovens coloca o rosto de Brisa em uma foto que mostra uma sequestradora de bebês.

Brisa é reconhecida por moradores e começa a ser perseguida por conta da confusão. A personagem se torna uma fugitiva e então conhece Oto (Romulo Estrela). Ele é um racker misterioso que está passando por São Luís para uma tarefa secreta. Os dois se esbarram de forma inesperada e no começo se desprezam e não confiam um no outro. Porém, sentimentos começam a surgir e um triângulo amoroso se forma.

Quem é a atriz Lucy Alves?

Lucy Alves tem 36 anos de idade e é natural de João Pessoa, capital do estado da Paraíba. A carreira da famosa começou na música. Ela soma mais de 20 anos de estrada e hoje trabalha solo, mas já fez parte grupo Clã Brasil, com membros de sua família.

Ela soma mais de 130 mil ouvintes mensais no Spotify e ficou mais conhecida no país quando se tornou finalista do The Voice Brasil em 2013, reality show musical da TV Globo. Em seguida, ela lançou seu primeiro álbum solo, intitulado Lucy Alves. No ano passado, ela presenteou os fãs com o disco Avisa e agora em 2022 a famosa lançou Perigosíssima.

Na televisão, Lucy Alves estreou como atriz com a personagem Luzia da novela Velho Chico (2016), na Globo. No ano seguinte, ela atuou em Tempo de Amar (2017 – 2018) e depois esteve em O Outro Lado do Paraíso (2018) e Amor de Mãe (2019).

Agora em 2022, ela participou do reality show The Masked Singer em que foi fantasiada de Leoa e vai estrelar duas produções: a primeira delas é a novela Travessia e a outra é a série Só Se for Por Amor, da Netflix.

Brisa é quem é a protagonista de Travessia e marca a primeira personagem principal que Alves conquista em uma novela. Antes disso, ela ganhou uma protagonista, mas no teatro, na peça musical Nuvem de Lágrimas (2015 – 2016), ao lado de Gabriel Sater.

Assista o videoclipe mais recente da famosa:

Lucy Alves – Perigosíssima (Clipe Oficial) Videoclipe oficial de ”Perigosíssima” de Lucy Alves. Ouça agora em todas as plataformas digitais.

História de Brisa é inspirada em tragédia real

Brisa é quem é a protagonista de Travessia e sua história não foi totalmente inventada por Gloria Perez. A autora se inspirou em um caso real para criar a trama em que a maranhense é confundida com uma sequestradora de bebês por conta de uma imagem falsa.

A inspiração é de um caso que chocou o Brasil em 2014. Na época, a dona de casa Fabiane Maria de Jesus morreu ao ser linchada por moradores do Guarujá, no litoral de São Paulo, ao ser vítima de uma fake news que a acusava de ser uma sequestrava de crianças.

A mulher teve sua foto confundida com um retrato falado de uma suposta sequestradora que usava crianças em rituais de magia negra e sofreu uma série de agressões. Fabiane não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela deixou um marido e uma filha.

