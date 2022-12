Família de políticos: Tonho de Travessia é filho de quem na vida real?

Conheça os pais na vida real do Tonho de Travessia, o ator Vicente Alvite - - Foto: Reprodução/Instagram/@clarissagarotinho

O ator Vicente Alvite, o Tonho de Travessia, não é de uma família desconhecida. O garoto não tem pais artistas, mas uma mãe e avós com carreira política no país. O menino é da família Garotinho, muito conhecida no cenário carioca e agora atua em uma novela pela primeira vez.

Família Garotinho - Vicente Alvite é filho de quem?

O ator Vicente Alvite, de 6 anos, é filho da Clarissa Garotinho, até então Deputada Federal e que concorreu ao cargo de Senadora do Rio de Janeiro pelo União em 2022. A candidata recebeu mais de 1 milhão de votos, mas perdeu o cargo para Romário (PL), que somou mais de 2 milhões.

Clarissa tem dois filhos com Marcos Alvite, Vicente Alvite, o Tonho de Travessia, e Bernardo Alvite, que é mais velho que o irmão e tem 13 anos de idade. Bernardo é agenciado pela mesma empresa que Vicente e ainda não apareceu em nenhuma novela, mas já lançou um videoclipe.

Ao lado de Vicente, Bernardo estrelou o clipe Na Cola, música inspirada no cotidiano da dupla. Eles publicaram o vídeo no canal Irmãos Vicente e conta atualmente com quase 3 mil visualizações. Confira:

Os avós do ator que vive o Tonho de Travessia são Anthony Garotinho e Rosinha Garotinho, ex-governadores do Rio de Janeiro. Alguns anos atrás, Anthony se envolveu em polêmicas ao ser acusado de compra de votos na eleição municipal de 2016. A investigação Operação Chequinho colocou o ex-governador no banco dos réus e ele foi condenado por corrupção eleitoral há mais de 13 anos.

Após um recurso de Garotinho, em julho deste ano, o TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral) rejeitou o pedido do carioca e manteve a condenação do político. De acordo com o Agência Brasil, a assessoria de Garotinho informou que recorreria da decisão. Até então não foram anunciadas novidades sobre o caso.

Quais as novelas de Vicente Alvite, o Tonho de Travessia

Travessia é a primeira novela de Vicente Alvite. O menino fez sua estreia no mundo agora em 2022, aos 6 anos de idade, como Tonho, filho da protagonista Brisa (Lucy Alves) com Ari (Chay Suede) e alvo de uma briga judicial pela por sua guarda.

Além deste trabalho e do videoclipe que gravou ao lado do irmão, Vicente tem mais dois projetos no currículo, os filme Nos Trilhos da Aventura e Um Natal Cheio de Graça.

O filme natalino já chegou ao catálogo da Netflix no final de novembro, já o outro longa, Nos Trilhos da Aventura, terminou de ser gravado em maio de 2022 e ainda não estreou. A previsão era que o filme chegasse as plataformas digitais no segundo semestre de 2022, mas até agora não foi lançado.

Na obra, Vicente interpretou Neco, um dos netos do Sr. Constante, papel do humorista Dedé Santana. A trama segue três primos que embarcam em uma aventura ao lado do avô para registar as mudanças da natureza aos longo dos anos em um caminho até o Cristo Redentor.

Mãe ou pai, com quem Tonho vai ficar em Travessia?

Ainda não foi revelado com quem a guarda de Tonho de Travessia ficará no final da novela e por se tratar de uma obra aberta, a autora Gloria Perez tem tomado algumas decisões que modificam a trama ao longo das gravações do folhetim.

Atualmente, o menino está com o pai enquanto o processo anda na justiça, pois Ari conquistou a guarda provisória. No entanto, o que o futuro reserva para Brisa não é bom. Segundo adiantou o Notícias da TV, no começo de novembro, Brisa sofrerá por ter uma condição genética rara e por isso perderá a guarda de Tonho durante algum tempo.

Brisa tem uma condição conhecida como "quimera", o que faz com que uma pessoa tenha sequências diferente de DNA no corpo devido a óvulos diferentes que se fundiram durante a formação do embrião. Por conta disso, após um teste de DNA na novela Travessia, todos acreditarão que ela não é a verdadeira mãe do menino.

A briga pelo menino começou pouco depois que Ari descobriu que Brisa estava viva:

