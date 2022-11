Brisa não é mãe de Tonho na novela Travessia?

Teste de DNA surpreenderá a maranhense e Ari com o resultado

A vida de Brisa vai virar de cabeça pra baixo nos próximos capítulos da novela Travessia. A maranhense e Ari vão travar uma briga na justiça pela guarda de Tonho , que envolverá até um exame de DNA. O resultado surpreenderá a todos ao afirmar que a maranhense não é mãe de Tonho, o que fará com ela perca a guarda da criança.

Por que Brisa perde guarda de Tonho?

Brisa é mãe de Tonho, como foi mostrado no começo da novela Travessia. O público assistiu a cena do parto do menino, não deixando dúvidas de que a maranhense é de fato a mãe dele.

No entanto, uma condição genética rara que Brisa tem colocará isso em dúvida. Conforme adiantado pela colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, a protagonista será acusada por Núbia de ter traído Ari, que insinuará que Tonho pode não ser filho do arquiteto.

Para provar que o garoto é filho de Ari, Brisa vai sugerir ao juiz que seja feito um exame de DNA para provar a paternidade da criança. O resultado é inesperado: o arquiteto é o pai, mas a maranhense não é a mãe. Desesperada, ela vai acreditar que o resultado foi adulterado pelo ex-noivo e por Guerra para prejudicá-la no processo.

Com o teste a favor de Ari, Brisa perde a guarda de Tonho. Ela até tentará procurar as mulheres que fizeram seu parto para testemunharem a seu favor, mas a essa altura da trama o garoto já estará sob os cuidados de seu ex-noivo.

O teste de DNA só reforçará a fake news de que moça é uma sequestradora de crianças. O rumor se espalhará novamente por toda a cidade, destruindo a vida maranhense. A única pessoa que acreditará nela será Dante (Marcos Caruso), que buscará uma explicação para o resultado do exame.

Será explicado ao público que isso aconteceu pois ela é uma "mulher quimera", termo usado cientificamente para definir pessoas que tem sequências diferentes de DNA dentro do corpo. Se trata de uma condição genética rara, com cerca de apenas 40 casos em todo o mundo.

Brisa é filha de quem na novela Travessia?

Outro imbróglio da novela é sobre a identidade dos pais de Brisa. A trama nunca contou de fato de quem a maranhense é filha, apenas que ela é órfã.

A falta de explicação sobre o passado da mocinha leva o público a criar algumas teorias. A mais popular é que Brisa seria filha de Guerra - no entanto, a hipótese esbarra no fato que de que o empresário não pode ter filhos, conforme citado pro ele no primeiro capítulo da trama para Débora (Grazi Massafera).

Se caso a novela tivesse uma reviravolta e Brisa fosse filha de Guerra, Tonho seria neto do ricaço - o que explica tamanho apego que o empresário teve pelo menino quando Ari o levou para morar no Rio de Janeiro.

A mocinha então seria a herdeira da construtora Guerra em Travessia, e não Chiara (Jade Picon), que na verdade é filha de Moretti (Rodrigo Lombardi).

Ainda não se sabe se a teoria do público vai se confirmar mais adiante na novela ou se tudo não passa de mera especulação dos internautas. A autora Gloria Perez está fazendo ajustes na trama após o folhetim amargar baixos índices de audiência e ter uma péssima recepção entre o público.

Enquanto isso, o público segue acompanhando o envolvimento de Brisa e Oto (Rômulo Estrela), a briga entre a mocinha e Ari e o fim do namoro do arquiteto com Chiara.

