Quem é Simei na novela Reis e o que aconteceu com ele na Bíblia

Interpretado por Breno de Filippo, Simei não gosta de Davi (Petrônio Gontijo) e nem tenta esconder isso. Suas conspirações contra o povo de Israel não surtiram efeito como gostaria na novela Reis, mas isso não significa que ele sairá impune. Simei permanecerá vivo por mais algum tempo, porém, um vacilo que cometerá no futuro da trama custará a sua vida.

Futuro de Simei na novela Reis

Simei é pai de Ashira (Carol Bresolin) na novela Reis e um membro da casa de Saul, rei que antecedeu Davi no trono e viveu uma grande rivalidade com o escolhido de Deus. Por isso, ele não gosta de ver Davi no trono e não teve problemas em humilhar e amaldiçoar o rei em capítulos recentes do folhetim, quando o personagem de Petrônio Gontijo precisou fugir do filho Absalão (Ricky Tavares), que tenta tomar o trono.

No entanto, Simei voltará atrás de suas ações e pedirá clemência para Davi, se a novela Reis seguir com fidelidade os acontecimentos descritos na Bíblia. Ele se arrependerá de suas duras palavras contra Davi quando o guerreiro derrotar Absalão e voltar a assumir a coroa de Israel.

Davi permitirá que Simei continue vivo, mas anos mais tarde, quando estiver velho e prestes a ceder seu lugar para o filho Salomão (Guilherme Dellorto), ele alertará o herdeiro sobre a índole de Simei, o que deixará o rapaz pensativo sobre o futuro do personagem Breno de Filippo. Durante este mesmo período na história, Salomão quase sofrerá um golpe do irmão Adonias (Brunno Daltro), que tentará roubar o trono, e conquistará para seu lado nomes como Joabe (Marcelo Faria), sobrinho de Davi, e o sacerdote Abiatar (Gustavo Canovas). Simei não será um dos aliados do usurpador e por isso garantirá mais algum tempo de vida.

Para manter Simei na linha, Salomão fará um acordo com ele logo em seguida. O rei dirá para o pai de Ashira que ele nunca deverá sair de Jerusalém e que se algum dia cruzar o vale de Cedrom, morrerá. Simei concordará com as palavras do rei e as acatará por um período de três anos.

A escorregada de Simei ocorrerá por conta da fuga de dois escravos, que se abrigarão na cidade de Gate. O personagem de Breno de Filippo então deixará Jerusalém e os perseguirá. Ao conseguir retornar com seus escravos, ele será chamado por Salomão. Por ter descumprido a regra de nunca sair de Jerusalém, Simei receberá uma sentença de morte do rei, que mandará Benaia (Angelo Coimbra) tirar a vida dele.

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel, Nova Versão Internacional (NVI) e NTLH foram consultadas.

Quem é o ator Breno de Filippo

Em destaque na novela Reis como Simei, o ator Breno Di Filippo, de 45 anos, tem uma longa carreira na atuação, mas nem sempre esteve na área. Segundo a biografia do ator, ele se formou em Direito na juventude, mas depois de dois anos na área, aos 26 anos, ele percebeu que seu amor pelas artes falava mais alto. Por isso, ele resolveu migrar para o teatro.

Sua primeira novela foi Bicho do Mato (2007), na Record TV, em que viveu o personagem Zé Diacho. Depois, ele fez participações em séries como Separação (2010) e A Cura (2010), filmes como Assalto Ao Banco Central (2011), Getúlio (2013), novelas como Avenida Brasil (2012), Saramandaia (2013), Insensato Coração (2011), entre outros. Além de Reis, os trabalhos mais recentes do ator foram os folhetins Amor Perfeito (2023), como o jardineiro Ronaldo, e Espelho da Vida (2019), como um delegado.

Breno Di Filippo é casado com a mineira Maysa Torres Leite de Filippo, que não é do mundo artístico. A dupla está junta desde 2013, eles são pais da pequena Maria Flor, que nasceu em fevereiro de 2023.

