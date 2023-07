Quem é Stuart em Vai na Fé? Ladrão será desmascarado por Vitinho

Stuart em Vai na Fé é um ladrão de obras de arte que chegou balançando os corações de Wilma (Renata Sorrah) e Marlene (Elisa Lucinda). O personagem de Antonio Calloni é um picareta que se aproxima da mãe de Lui (José Loreto) para obter vantagens e começa a roubar objetos da mansão.

Quando Stuart vai ser desmascarado em Vai na Fé?

Quando Wilma conquista um papel para retomar sua carreira de atriz, a mãe de Lui descobre que fará par romântico com Stuart, que diz vir da Europa para participar do filme.

O ator, no entanto, é um pilantra que tenta se dar bem roubando obras de arte no mundo todo. Quando chega na mansão de Lui Lorenzo, o personagem gera desconfiança em Vitinho (Luis Lobianco) por não conseguir decorar suas falas e por ter comportamentos estranhos.

No capítulo que vai ao ar na segunda-feira, 3, Vitinho vai acusar Stuart de roubar objetos da mansão. “Mais um crime foi cometido nessa mansão! Sumiu uma das garças de ferro espanholas que ficavam na sala de estar”, grita Vitinho.

Stuart se faz de cínico e pergunta como Vitinho tem coragem de acusar Marlene. “Quê? Eu estou acusando você, Stuart!” Wilma, no entanto, não vai acreditar no funcionário. “Acorda, chefuda! O seu deslumbre com o filme e com esse bofe falcatrua já passou dos limites! Há um ladrão entre nós!", insistirá o personagem de Luis Lobianco.

Desacreditado pela chefe, Vitinho colocará câmeras escondidas pela casa e vai desmascarar Stuart novamente no capítulo de quarta-feira. Mesmo com as imagens, o ladrão dará uma desculpa esfarrapada e todos vão ficar contra o produtor.

O ator só sofrerá uma derrocada de fato no capítulo previsto para ir ao ar na próxima segunda-feira, 10. O ladrão vai invadir a casa de Sol (Sheron Menezzes) para tentar roubar a obra de arte encontrada por Duda (Manu Estevão) - a família ainda não sabe, mas se trata de um desenho valioso.

Vitinho continuará investigando o passado de Stuart e descobrirá que o picareta utiliza nomes falsos e é procurado pela polícia por traficar obras de arte. Acuado, o golpista convidará Wilma para fugir com ele. No entanto, ao tentar sair da mansão, o ladrão será preso pela polícia.

Vai na Fé fica no ar até 11 de agosto, sexta-feira. Devido ao grande sucesso da trama e bons índices de audiência, o folhetim de Rosane Svartman ganhou mais capítulos do que previsto inicialmente.

Atualmente, a trama é a novela de maior audiência do Brasil superando até mesmo "Terra e Paixão" de Walcyr Carrasco, em exibição no horário das 19h. Na última quinta-feira, 29, o folhetim das 19h marcou 25.8 pontos de média, enquanto a trama de Aline (Barbara Reis) ficou com 25.5, segundo dados do Kantar Ibope.

Em 21 de junho, a novela das sete bateu recorde de audiência atingindo 27 pontos na Grande São Paulo. A marca finalmente tira o horário do jejum, que fracassou com as novelas anteriores a Vai na Fé.

O folhetim será substituído por "Fuzuê", de Gustavo Reiz, que terá o desafio de manter a média de audiência. A trama é protagonizada por Luna (Giovana Cordeiro), que está em busca de sua mãe Maria Navalha (Olívia Araújo), uma cantora que desapareceu. A artista foi vista por último na loja de quinquilharias comandada por Nero (Edson Celulari), um homem excêntrico.

A loja chamada Fuzuê esconde um segredo: há um tesouro escondido embaixo do prédio que abriga o local. Quem vai tentar colocar as mãos na grana será a vilã Preciosa (Marina Ruy Barbosa), que descobre o paradeiro da fortuna através de uma carta deixada por seu pai.

