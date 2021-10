Quem foi a esposa de José do Egito na Bíblia e o que acontece na novela

A história de José ganhou um novo rumo na novela Gênesis, o rapaz deixou de ser um escravo preso e passou a ocupar um dos maiores cargos do país, o de governador. Após nomear o filho de Jacó como governante, o faraó Sheshi (Fernando Pavão) disse que para oficializar é necessário que ele se case com alguém. Você sabe quem foi a esposa de José do Egito na Bíblia?

Quem foi a esposa de José do Egito?

Nas escrituras, José do Egito foi casado com Asenate (Letícia Almeida) – também escrito como ‘Azenate’ em algumas traduções – após deixar de ser um escravo. No entanto, na Bíblia o casal não havia se conhecido antes de serem juntados como casal pelo faraó. No folhetim os dois se conheceram enquanto José ainda era servo de Potifar (Val Perré) e se apaixonaram perdidamente.

Depois da nomeação como governador, Sheshi anunciou que o rapaz (Juliano Laham) ia se casar com a filha de Pentephres (Nando Cunha), o que deixou ambos felizes, já que a dupla apaixonada tinha pensado em fugir do Egito para viverem juntos.

Casal vai ter final feliz?

Em capítulos previstos para serem exibidos nas próximas semanas, a jovem vai dar uma boa notícia para o amado: uma gravidez. Os dois ficarão felizes e vão comemorar a gestação. Quando a moça estiver no último mês de gravidez, segundo o Purepeople, o governador do Egito vai começar a se questionar sobre suas qualidades como pai, pois justificará que não vê o patriarca de sua família há muitos anos.

A esposa de José do Egito, no entanto, vai tranquiliza-lo: “meu amor, você é maravilhoso. Um homem bom, justo, um marido amoroso. Você não precisa ser de nenhum jeito específico, você só precisa ser você”. “Prometo que vou fazer o melhor que sei por vocês. E o que eu não sei, vou aprender”, prometerá o filho de Jacó.

Filhos de José do Egito e Asenate

Durante os sete anos em que José trabalhará para que o Egito esteja protegido da fome quando o tempo de crise chegar, o governador terá dois filhos com a esposa, Asenate – Se o folhetim seguir os mesmos passos da Bíblia. O mais velho será Manassés. Nas escrituras, a justificativa da escolha do nome foi: “porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai”.

O filho mais novo é Efraim, também há uma explicação do nome do garoto na Bíblia: “porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição”.

A Record TV não revelou se os garotos aparecerão crianças ou apenas bebês na novela, por enquanto não foram divulgados nomes de atores selecionados como intérpretes dos filhos de José do Egito com a esposa Asenate em Gênesis.

