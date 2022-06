Quem foi Maria Bruaca na primeira versão de Pantanal e como ela está

Quem foi Maria Bruaca na primeira versão de Pantanal, que conquistou grande parte do público do folhetim? A escolhida para o papel na época, Ângela Leal, já era uma das maiores atrizes em atividade no país e somava até então duas décadas de carreira. Nos últimos anos, a famosa apareceu nas telinhas da Record e da Globo.

Quem foi Maria Bruaca na primeira versão de Pantanal

Ângela Leal foi a atriz que interpretou Maria Bruaca na novela Pantanal de 1990, na extinta Manchete. A artista tinha 43 anos de idade na época e já somava muitos trabalhos famosos no currículo. A primeira aparição de Ângela nas telinhas aconteceu em 1970, na aclamada novela Irmãos Coragem, estrelada por Tarcísio Meira. Ela interpretou Yolanda na trama, uma enfermeira.

No ano seguinte, ela esteve em O Homem que Deve Morrer e um ano depois, em mais uma obra famosa, Selva de Pedra (1972), que contava com Francisco Cuoco e Regina Duarte.

Após mais alguns trabalhos, incluindo alguns filmes, Ângela Leal apareceu na primeira versão de Gabriela como a personagem Olga. A trama foi estrelada por Sonia Braga em 1975 e anos mais tarde, em 2012, ganhou uma nova versão com Juliana Paes.

A carreira da atriz que foi Maria Bruaca na novela Pantanal ainda ganhou muitos projetos antes da famosa parar no elenco de Benedito Ruy Barbosa. De 1976 a 1990, ela apareceu em Escrava Isaura (1976), Dona Xepa (1977), O Astro (1977), O Bem-Amado (1980), Água Viva (1980), Roque Santeiro (1985), Tenda dos Milagres (1986), Mandala (1987), A Rainha da Vida (1987), entre outras obras.

Em 1990, ela é quem foi escolhida para viver Maria Bruaca na novela Pantanal, uma das personagens mais marcantes do folhetim. Em seguida, ela apareceu na novela que sucedeu a faixa de horário de Pantanal na Manchete, A História de Ana Raio e Zé Trovão. Estrelada por Almir Sater e Ingra Lyberato, que também estiveram em Pantanal, Ângela interpretou a personagem Biga nesta trama.

Durante os anos 1990, a carreira da atriz não desacelerou. Ela trabalhou também em O Marajá (1993), Guerra sem Fim (1993), Confissões de Adolescente (1994), Tocaia Grande (1994), Mandacaru (1997), Xica da Silva (1996 – 1998) e Chiquinha Gonzaga (1999).

A partir dos anos 2000, ela começou a trabalhar na Record TV e se dividiu entre alguns projetos com a TV Globo. Ela esteve em Vidas Cruzadas (2000), A Diarista (2006), Páginas da Vida (2006 – 2007), Sete Pecados (2007), Amor e Intrigas (2007), Bela, a Feia (2009), Balacobaco (2012) e Rei Davi (2012).

Como está hoje – Famosa que foi Maria Bruaca na primeira versão de Pantanal ainda atua?

Ângela Leal não atua mais, a atriz se aposentou em 2018, após descobrir um câncer. No ano seguinte, ela sofreu um infarto. Atualmente, a famosa está com 74 anos e não passa mais pelo tratamento de câncer.

Os últimos trabalhos da atriz que foi Maria Bruaca na primeira versão de Pantanal foi a novela Dona Xepa da Record, em 2013, em que foi a protagonista, e a série Sob Pressão, em que interpretou Dona Noêmia em episódios de 2017 e 2018.

Apesar da aposentadoria, a atriz topou participação de Nada a Fazer, um documentário dirigido por Leandra Leal, filha da atriz. As filmagens aconteceram em 2020.

Filha da atriz também apareceu na novela de 1990

Leandra Leal, filha da atriz que foi Maria Bruaca na primeira versão da novela Pantanal, também esteve na trama da Manchete. Este foi o primeiro trabalho da jovem nas telinhas. No folhetim, ela interpretou a filha de Juma e Jove no último capítulo da trama.

Após uma passagem de tempo, a garota aparece um pouco mais velha e em conversa com o velho do rio. A menina, que foi batizada com o nome Maria Marruá Leôncio, revela para a entidade que também vira onça quando está com raiva.

A escolhida para ser a filha de Juma e Jove no remake de pantanal será Lia Luperi, bisneta de Benedito Ruy Barbosa. Maria Bruaca é vivida por Isabel Teixeira em 2022.

