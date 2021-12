Quem foi Samuel dos Anjos de Nos Tempos do Imperador? Ele existiu de verdade ou foi inventado pelos autores Alessandro Marson e Thereza Falcão? Como a atual trama das 18h mistura momentos e figuras históricas com ficção, pode ser confuso descobrir o que é e o que não é real no folhetim. O personagem de Michel Gomes é um desses exemplos.

Quem foi Samuel dos Anjos de Nos Tempos do Imperador?

Samuel não existiu de verdade, no entanto, o personagem é inspirado em uma dupla de irmãos que foi muito importante para a história do Brasil, André e Antônio Rebouças. Eles foram consagrados como os primeiros engenheiros negros do país, posição que ficou para Samuel na novela das 6.

Além disso, ambos tinham contato com Dom Pedro II, por serem filhos do conselheiro do imperador. No folhetim, Samuel se torna próximo do personagem de Selton Mello e conta com a ajuda do nobre para ingressar na faculdade.

Diferenças

Apesar dos irmãos Rebouças terem sido inspiração para a criação de quem é Samuel dos Anjos de Nos Tempos do Imperador, as similaridades param por aí. Enquanto na novela Samuel era filho de uma escrava com um coronel, André e Antônio eram descendentes de Antônio Pereira Rebouças, um advogado autodidata, filho de uma escrava alforriada.

A trama de romance com Pilar também foi uma invenção dos autores para a novela Nos Tempos do Imperador, a jovem médica não existiu de verdade, mas também foi inspirada em uma figura real, Maria Augusta Generoso Estrela.

Ator Michel Gomes

Interprete de Samuel dos Anjos em Nos Tempos do Imperador, o artista de 32 anos atua desde a infância. Ele fez sua estreia na frente das câmeras com Brava Gente em 2000 e dois anos depois já estava em um sucesso do cinema nacional, Cidade de Deus, em que interpretou a versão criança do personagem Bené.

Em seguida, ele começou a engordar o currículo e apareceu em vários filmes e séries, até que em 2009 estreou em sua primeira novela, Viver a Vida, de Manoel Carlos. A atração ficou no ar até 2010 e de 2011 a 2012 Michel trabalhou na Record, na novela Rebelde.

Depois o ator retornou à Globo e atuou em Joia Rara (2013) e Sexo e as Negas (2014). De 2016 a 2018 ele deu vida a um de seus personagens mais famosos, o Fernando de 3%, a primeira série original brasileira da Netflix. Em 2021, ele aparece em Nos Tempos do Imperador como Samuel dos Anjos e também lançou O Novelo e O Hóspede Americano.

