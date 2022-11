Dois personagens ficam de olho dinheiro do rei do café

Fausto (Jairo Mattos) e Rafaela (Glória Pires) armam um plano para ficarem com o dinheiro do rei do café, mas não será nenhum deles quem herda a fortuna de Geremias Berdinazzi. Um parente perdido do ricaço surgirá na trama e será reconhecido como sobrinho-neto do milionário.

Quem herda a fortuna de Geremias Berdinazzi em O Rei do Gado?

Giuseppe (Emilio Orciollo Netto) é quem herda a fortuna de Geremias Berdinazzi. Ela é neto de Bruno (Marcello Anthony), morto na Segunda Guerra Mundial.

Para entender o imbróglio da família, é necessário voltar para a primeira fase da trama, quando Bruno é convocado para a guerra. Na Europa, ele se envolve com uma mulher chamada Gema, que engravida dele. No entanto, o rapaz morre durante uma batalha na Itália.

Sem saber da morte de seu amado, Gema manda uma carta para o Brasil informando que teve um filho de Bruno. O texto é lido pela família do soldado morto, que fica feliz ao saber do nascimento da criança. No entanto, o filho de Bruno Berdinazzi nunca aparece em O Rei do Gado.

A trama tem um salto no calendário que marca o início da segunda fase. Mais adiante, Giuseppe surgirá na história. Ele afirmará ser neto de Bruno, filho do filho que o rapaz teve com Gema. O jovem consegue encontrar Geremias e revela ser seu sobrinho-neto. Com o surgimento do novo herdeiro, o rei do café deixará sua fortuna para ele.

Mas e Rafaela?

Rafaela armou um golpe junto com Jairo para colocar as mãos na fortuna do ricaço. Ela finge ser Marieta, filha de Giácomo (Manoel Boucinhas), e a sobrinha que Geremias tanto procura ao longo dos anos - a impostora até consegue documentos falsos para enganar o milionário.

No entanto, a verdadeira Marieta é Luana (Patrícia Pillar), que perdeu a memória em um acidente. Após ficar órfã, ela é criada por uma freira em um convento, que a batiza de Luana. A loira recupera as lembranças tempos depois e descobre ser sobrinha de Geremias.

Já Rafaela será desmascarada. Ela mesma confessará para Geremias de que tudo é uma farsa após se apaixonar por Marcos (Fábio Assunção), filho de Bruno Mezenga, e ser proibida pelo "tio" de ficar com ele devido a rivalidade entre as famílias. "Não caí de caminhão nenhum, nunca fui boia-fria em toda a minha vida", diz ela. Porém, ela dirá que é neta de Bruno, assim como Giuseppe.

Geremias decide investigar o passado da moça e descobre que ela não é neta de Bruno coisa nenhuma - sua avó é Gema, que teve outros filhos após a morte do soldado. Rafaela é filha de um deles, e não do membro da família Berdinazzi.

Luana é filha de quem em O Rei do Gado?

Geremias também descobrirá que Luana é sua sobrinha perdida. A loira vai recuperar a memória e se lembrará de que ela caiu do caminhão durante o acidente que matou sua família.

Em um primeiro momento, a boia-fria decidirpa ir embora da fazenda de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes), já que suas famílias são rivais ferrenhas e eles não poderiam ficar juntos.

Mas a paixão entre Luana e Bruno é tão forte que eles deixam as diferenças para trás e se casam no final da trama. A boia-fria engravida de seu amado e dá à luz a um menino, que recebe o nome de Felipe Berdinazzi Mezenga.

A loira não fica com a herança de Geremias, mas passa a ser a nova mulher do ricaço 'rei do gado'. Os Berdinazzis e Mezengas finalmente se entendem e passam a conviver em harmonia.