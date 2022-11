Saiba quem é o filho de Bruno Berdinazzi e se ele aparece na novela

Bruno Berdinazzi (Marcello Anthony) foi convocado para a Segunda Guerra Mundial e partiu para a Europa rumo ao seu destino. Lá, se envolveu com uma mulher na Itália, chamada Gema, com quem teve um filho, mas teve um final trágico. O rapaz morre durante uma das batalhas, deixando a dúvida se o filho de Bruno Berdinazzi aparece na novela O Rei do Gado e o que acontece com ele.

Quem é filho de Bruno Berdinazzi em O Rei do Gado?

O filho de Bruno Berdinazzi não aparece em O Rei do Gado. Os únicos personagens da primeira fase que continuam na trama após a passagem de tempo são Bruno Mezenga (Antônio Fagundes), que cresce e se torna um rico fazendeiro, e Geremias Berdinazzi (Caco Ciocler/Raul Cortez), que vira o 'rei do café' após aplicar golpes em sua própria família.

Sendo assim, o público não verá em nenhum momento quem é o filho do soldado morto na guerra, apesar de ser mencionado no folhetim.

Bruno se envolve com uma mulher chamada Gema, na Itália, enquanto luta na Segunda Guerra Mundial. No entanto, a mulher fica sozinha com a criança após o rapaz morrer como herói durante uma da batalhas no país europeu.

A família Berdinazzi só descobre que o rapaz deixou um filho após sua morte na guerra. Isso porque Gema dá à luz e, sem saber que o pai do bebê está morto, decide mandar uma carta para o Brasil na esperança de que Bruno receberia a notícia e voltaria para a Itália para conhecer a criança.

Quem recebe a carta é Marieta (Eva Wilma), que se emociona ao saber que tem mais um neto além do filho de Giovanna (Letícia Spiller), mas a família nunca vai atrás de conhecer a criança.

Apesar do filho de Bruno Berdinazzi não aparecer na trama, uma pessoa ligada a ele irá entrar na história na segunda fase do folhetim de Benedito Ruy Barbosa. Quem vai surgir procurando pela família será Giuseppe (Emílio Orciollo Neto), neto de Bruno.

Ou seja, o filho de Bruno teve um herdeiro, que recebeu o nome de Giuseppe. O rapaz surge para tentar encontrar Geremias, seu tio-avô, o único membro da família Berdinazzi, além dele, que ainda está vivo.

Ao longo da trama, outros personagens que tem ligação com a família Berdinazzi vão surgir na trama. É o caso de Marieta/Rafaela (Glória Pires), uma impostora que se passa pela sobrinha de Geremias. No entanto, descobre-se que a verdadeira filha de Giácomo (Manoel Boucinhas) é a boia-fria Luana (Patrícia Pillar).

Por onde anda Emílio Orciollo Netto?

Giuseppe, neto de Bruno Berdinazzi, foi interpretado pelo ator Emílio Orciollo Netto, hoje com 48 anos de idade - na época das gravações da novela, ele tinha 22 anos.

Emílio segue trabalhando em novelas, mas agora na Record. Atualmente, ele é parte da série bíblica Reis, na qual interpreta o personagem Abisai. Ele também esteve em Gênesis no ano passado, na pele de Ló. Outras novelas da emissora de Edir Macedo que contaram com a presença do ator no elenco foram Topíssima (2019) e Apocalipse (2017). O famoso também participou da série O Mecanismo, da Netflix, lançada em 2017.

Orciollo ficou na Globo até 2017, deixando a emissora após mais de vinte anos de trabalho- sua última novela na empresa carioca foi Sol Nascente (2016).

Além de O Rei do Gado, seu primeiro trabalho em folhetins, Emílio atuou em Anjo Mau (1997), Esperança (2002), Kubanacan (2003), Alma Gêmea (2005), Desejo Proibido (2007), Amor à Vida (2013), entre outros títulos. Também fez trabalhos no cinema e teatro nos últimos anos.

O ator é casado com a empresária Mariana Barreto, com quem tem um filho, Lorenzo, de 5 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Emilio Orciollo Netto (@emilioorciollonetto)

Onde está passando O Rei do Gado?

O Rei do Gado está sendo reprisada pela quarta vez na Globo, de segunda a sexta, às 17h15 (horário de Brasília). Os capítulos vão ao ar logo após a Sessão da Tarde.

Exibida pela primeira vez em 1996, o folhetim de Benedito Ruy Barbosa foi um dos maiores sucessos do horário nobre da Globo. Por ser uma trama antiga, todos os capítulos estão disponíveis para os assinantes do Globoplay - basta procurar por 'O Rei do Gado' no campo de busca para assistir o folhetim.