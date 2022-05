Quem mata Tenório em Pantanal? Vilão pagará por crimes

Cheio de inimigos, é até difícil listar todos que querem ver o personagem de Murilo Benício em um caixão. Quem mata Tenório em Pantanal? O vilão é assassinado no final da novela por um de seus rivais, em um embate que tem direito a arma e lança. Após realizar um ato grave de maldade, Tenório comete o erro de deixar seu alvo vivo, o que mais tarde volta para assombrá-lo em formato de vingança.

Quem mata Tenório no final da novela Pantanal?

Alcides é quem mata Tenório na novela Pantanal. Tudo acontece após Tenório castrar Alcides para se vingar do fato que o peão tem um caso com sua esposa, Maria Bruaca. Após sangrar pelas mãos de Tenório, Alcides encurrala o rival na beira do rio com a ajuda de Zaqueu para fazê-lo pagar pelo crime. Em 2022, Alcides é vivido por Juliano Cazarré e Zaqueu é papel de Silvero Pereira.

Na cena em que Alcides mata Tenório em Pantanal, o peão e Zaqueu esperam pela chegada do inimigo no rio. Alcides tem uma lança em mãos e o outro peão está armado. Quando avista Tenório, Alcides sai de trás de uma árvore e confronta o rival: “peraí maldito, chegou a tua hora”. “Ora quê que é isso? Ô peãozinho de m****, não tá satisfeito não? Voltou para morrer?”, rebate o marido de Maria Bruaca.

“Eu que vou acabar com sua raça maldito”, promete Alcides. “Eu fiz pouco, devia ter acabado com tua raça”, diz o vilão. Os dois discutem mais um pouco, até que Alcides dá sua cartada final: “esse foi teu erro Tenório, não se faz isso com homem”. Em seguida, o peão corre até Tenório com a lança em mãos.

Tenório pega sua arma para atirar em Alcides, mas é surpreendido por Zaqueu, que estava escondido e também tem uma arma. Enquanto tenta atirar em Zaqueu, Tenório tira os olhos de Alcides e é aí que o mau-caráter é atingido na barriga pela lança do amante de Maria Bruaca.

Após Alcides ser quem mata Tenório em Pantanal, o peão joga o corpo do rival no rio para ser devorado pelas piranhas. Em seguida, ele corre até Zaqueu, que precisa ser levado ao hospital, pois levou um tiro durante a confusão. Após o tratamento na cidade, Zaqueu sobrevive.

Final feliz para os inimigos de Tenório

Alcides é quem mata Tenório na novela Pantanal e depois de cumprir sua vingança, o peão deixa o pantanal ao lado de Maria Bruaca. O casal fica feliz ao descobrir que a castração não deu certo e comemoram ao embarcar na chalana para ir embora. Bruaca promete retornar no futuro para visitar a filha Guta e o neto, bebê que nasceu da relação da jovem com Marcelo.

Muda, que também estava cega de vingança, consegue seu final feliz. Antes do final de Pantanal, a jovem desiste de se vingar, pois percebe que suas atitudes estavam destruindo seu relacionamento com Tibério. Ela deixa o ódio para trás e fica ao lado do amado.

Maria Bruaca tem uma história de sofrimento ao lado de Tenório, mas se liberta das garras do marido. Conheça:

Quem mais vai morrer em Pantanal?

Além de Tenório, Levi e José Leôncio ainda vão morrer na novela Pantanal. Levi terá um final trágico que também será ambientado no rio. O peão vai cair na água e será devorado pelas piranhas. Tudo acontecerá depois que ele fugir das terras de Tenório e ameaçar a vida de Muda mais uma vez. Levi levará um tiro de Juma e depois terá um novo embate contra Tibério, o que resultará em sua queda no rio.

Já José Leôncio não morrerá pelas mãos de ninguém, o fazendeiro vai sofrer um infarto. O momento acontece pouco depois do casamento do “rei do gado” com Filó. O casal tem um casório triplo ao lado de Tadeu e Zefa e Guta e Marcelo e vai feliz aproveitar a noite de núpcias. Porém, no dia seguinte, Filó encontra o corpo do marido, que já não tem mais salvação.

Ao morrer, José Leôncio tem um encontro com o velho do rio e descobre que ele é seu pai Joventino. Zé assume o lugar que foi de seu pai, se torna o novo guardião do local e também ganha a habilidade de se transformar em sucuri.

