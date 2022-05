Quem matou Hernan na novela Mar de Amor: revelação e como aconteceu

O personagem de Marcelo Córdoba morreu no folhetim mexicano de 2009 e a incógnita sobre quem matou Hernan na novela Mar de Amor tem dado muita dor de cabeça aos mocinhos da trama. Victor Manuel (Mario Cimarro) é acusado de um crime que não cometeu, mas a verdade vem a tona para livrá-lo das grades.

Quem matou Hernan na novela Mar de Amor?

Mercedes é quem matou Hernan na novela Mar de Amor. A enfermeira interpretada por Victória Diaz foi atrás do médico em uma medida desesperada para tentar separar Estrela (Zuria Vega) e Victor Manuel, mas acabou sendo atacada por Hernan e precisou se defender.

A revelação acontece depois que Victor Manuel é condenado como quem matou Hernan na novela Mar de Amor. Estrela, Guilhermo, Cacilda, entre outros personagens se reúnem com Mercedes e a colocam contra a parede para tentar descobrir a verdade. Depois de ser pressionada, a enfermeira confessa e lamenta: “justo eu que sou uma enfermeira e fiz um juramento para salvar qualquer pessoa, sou uma assassina”.

Guilhermo pergunta o motivo e Mercedes demora para dar uma resposta direta, apenas diz algumas vezes que foi obrigada a matá-lo, mas que não era inimiga do mau-caráter. “Ele me obrigou a fazer isso. Juro pela minha vida Estrela, me obrigou a matá-lo” , declara.

Os personagens afirmam não entender e pedem pelos fatos, a enfermeira então conta tudo. Mercedes foi até a casa de Hernan para pedir que ele levasse Estrela para longe, pois essa era a única forma de conseguir ser feliz com Victor Manuel. Porém, Hernan não estava nada feliz, pois havia recebido as visitas de Guilhermo, Estrela, que disse que ele poderia morrer, e Victor Manuel, que chegou a bater nele.

Ao falar de como Estrela foi a única mulher que realmente amou e agora o desprezava, Hernan começou a ficar cada vez mais furioso. Mercedes contou durante a confissão que percebeu o erro de ir até a casa do rapaz e que ia avisar Estrela que ela corria perigo, pois Hernan desejava vingança contra a moça. Porém, antes de deixar o local, Hernan atacou Mercedes e tentou estuprá-la.

A moça buscou se defender, mas teve o vestido rasgado, foi jogada no chão e apanhou do homem. Mercedes lutou contra Hernan e conseguiu agarrar um objeto pesado. Ela o usou para se defender e assim acabou sendo quem matou Hernan na novela Mar de Amor.

Qual será a substituta de Mar de Amor no SBT em 2022?

A novela que vai substituir Mar de Amor na programação do SBT será Cuidado com o Anjo. O folhetim foi exibido originalmente de 2008 a 2009 e teve 194 capítulos no total. No SBT, a quantidade de capítulos pode ser diferente, pois o canal realiza sua própria edição.

A estreia de Cuidado com o Anjo será em junho, mas a emissora de Silvio Santos ainda não revelou o dia exato. A decisão de usar a novela estrelada por Maite Perroni e William Levy como a substituta de Mar de Amor foi do próprio público. Uma votação foi aberta para definir a próxima atração mexicana do canal e Cuidado com o Anjo venceu com 74,74% dos votos.

Em segundo lugar ficou A Dona, que conquistou 22,01% dos votos e por último ficou Um Caminho para o Destino, que teve apenas 3,23% dos votos recebidos na enquete do canal.

Assista a primeira chamada do SBT sobre o retorno da novela com Maite Perroni:

