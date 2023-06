Quem morre em Três Vezes Ana: tudo sobre a final da novela

Em reta final na telinha do SBT, Três Vezes Ana já caminha para os desfechos dos personagens da novela originalmente lançada em 2016 e inédita na TV aberta. Quem morre na trama? Alguns personagens já deram seu adeus ao folhetim mexicano, que tem previsão de terminar em julho no canal de Silvio Santos. Até lá o público vai se despedir de mais algumas figuras na história estrelada por Angelique Boyer.

Pais das protagonistas morrem no começo de Três Vezes Ana

Inácio Álvarez de Castillo (Raúl Magaña) e Lourdes Rivadeneira de Álvarez de Castillo (Jackie Sauza), os pais das protagonistas, as trigêmeas Ana Laura, Ana Leticia e Ana Lucia, mal aparecem na novela Três Vezes, pois morrem em um grave acidente de carro quando as garotas ainda são crianças. Nas cenas de flashback que relatam o acidente, durante uma viagem Ana Letícia começa uma briga com as irmãs no carro e depois tenta pegar o volante enquanto o pai está dirigido. Assim, ele perde o controle do veículo e acaba batendo.

O acidente é o pontapé da trama da novela, já que por isso Ana Lucia perde a memória e é criada por Soledad (Blanca Guerra), mulher enlutada que perdeu uma filha e por isso não revela a verdade para a moça, que cresceu longe de sua família biológica. Após a morte dos pais, Ana Letícia, que não se feriu, e Ana Laura, que perdeu uma perna no acidente, são criadas pela avó Ernestina(Susana Dosamantes), que nunca desistiu de encontrar Ana Lucia.

Evaristo morre em Três Vezes Ana

Evaristo Guerra (Eric del Castillo) é morto na novela Três Vezes Ana por Fernando (Fabián Pizzorno), o pai de Marcelo/Santiago (Sebastian Rulli). A dupla tem um acerto de contas no folhetim depois que crimes de Evaristo são revelados, inclusive um plano de morte contra Marcelo.

Por conta disso, Fernando decide acabar com o personagem de Eric del Castillo. Durante uma conversa da dupla, após Evaristo se virar e sentar em uma cadeira, Fernando chega por trás, agarra o idoso e sem piedade quebra o pescoço do personagem.

Veja também - Qual novela vai substituir Três Vezes Ana no SBT em 2023?

Orlando também morre na novela

Personagem de Alfredo Gatica, Orlando Navarro também morre na novela Três Vezes Ana. Ele é vítima da própria ganância, pois sofre uma emboscada ao tentar chantagear Ana Letícia e Isac Nogueira (Pedro Moreno). Depois de filmar a vilã com o amante em um hotel, ele promete que divulgará as imagens e para que fique calado, pede dinheiro.

Por isso, se encontra com a dupla em um lugar afastado. Porém, não é a vilã que mata Orlando, ele é assassinado por Fernando, que decide acabar com o rapaz depois de tirar a vida Evaristo. Como justificativa para o crime, Fernando explica que Orlando estava sem controle, cometeu erros e deixou pontas soltas.

Relembre - Em que ano passou a novela Rebelde no SBT pela primeira vez?

Edmundo - Quem morre em Três Vezes Ana

Pai de Ramiro (David Zepeda), Edmundo Fontes (Rolando Brito), morre na reta final da novela Três Vezes Ana. Ele tira a própria vida na frente do filho depois que é desmascarado por ser o responsável pelo desfalque na empresa de Ernestina e a tentativa de incriminar Valéria (Vanessa Angers) pelo crime.

Ao assistir a cena traumática, Ramiro se desespera e chora muito. "Por que fez isso papai? Essa não era a saída. Há tantas coisas que eu nunca disse para o senhor. Sempre me senti orgulhoso do senhor. Durante toda a minha vida tentei que sentisse o mesmo por mim", lamenta.

Confira - Afastado da TV, Silvio Santos vai voltar a apresentar no SBT?

Ernestina - Quem morre em Três Vezes Ana

Avó das trigêmeas, Ernestina falece no último capítulo de Três Vezes Ana. Ela sofre um infarto nas cenas finais da novela depois de ter um embate com Ana Letícia. A megera confessa que foi responsável pela morte dos pais e diz que vai terminar o que começou, acabando também com a vida das irmãs Ana Lucia e Ana Laura.

Ernestina começa a passar muito mal, fica com falta de ar e dor no peito. Ela tenta tomar seus remédios para o coração, mas Ana Letícia não deixa e por isso a idosa acaba morrendo.

Leia também - Apesar de acidente feio, vilã Ana Letícia não morre no final da novela; relembre