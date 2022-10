Quem Quer ser um Milionário volta hoje (16); relembre pergunta de R$1 milhão

Quadro ganha nova temporada no Domingão com Huck a partir deste domingo

O quadro Quem Quer ser um Milionário volta para uma nova temporada no Domingão com Huck neste domingo, 16. No ano passado, o apresentador finalmente conseguiu fazer a pergunta do milhão pela primeira vez desde que a competição foi criada em 2017, mas não conseguiu entregar o prêmio de R$1 milhão já que o participante optou por não responder. Agora, Huck volta com o objetivo de conseguir pagar o valor para alguém.

Quem Quer ser um Milionário de volta em 2022 no Domingão

O Quem Quer ser um Milionário vai voltar! A partir do programa deste domingo, Luciano Huck traz mais uma temporada da competição que tem como objetivo entregar o prêmio de R$1 milhão para quem conseguir acertar todas as perguntas de conhecimentos gerais.

O quadro foi criado em 2017 no antigo Caldeirão do Huck e já foram produzidas nove temporadas da atração, mas foi somente em setembro do ano passado que um participante chegou pela primeira vez até a pergunta do milhão.

O professor Rafael Cunha, do Rio de Janeiro, realizou o sonho do apresentador de fazer a questão final – o famoso havia prometido que o Quem Quer ser um Milionário ficaria no ar até que ele conseguisse chegar até a última pergunta. No entanto, o carioca optou por não responder e levou R$500 mil.

Desde então, o quadro saiu do ar. Huck chegou a dizer durante o programa que não sabia se a atração voltaria a ser exibida já que ele havia cumprido a promessa de fazer a pergunta do milhão, mas parece que a produção do Domingão com Huck mudou de ideia.

O Quem Quer ser um Milionário voltará em um novo formato, conforme anunciado pela emissora. Serão seis participantes no início de cada episódio, que vão disputar entre eles quem vai concorrer ao prêmio naquele dia – essa é uma etapa que exige não só conhecimento, mas agilidade. Eles também terão um novo recurso, que dará o direito de trocar de pergunta.

Quem conseguir vencer a primeira etapa avança na competição e parte para a fase de responder as perguntas até chegar na pergunta do milhão – ou errar antes.

Qual foi a pergunta do milhão do Quem Quer ser um Milionário?

A única vez que o apresentador Luciano Huck conseguiu fazer a pergunta do milhão foi no programa exibido em 26 de dezembro de 2021, após quatro anos que o quadro estava no ar.

A pergunta foi: “A tecnologia da comunicação ‘Bluetooth’ tirou seu nome de: A) um rio; B) um rei; C) um general ou D) Um castelo”.

Após pensar muito, Rafael Cunha decidiu não responder a questão para não ter a chance de errar e perder o prêmio acumulado até ali.

Que horas começa o Domingão com Huck hoje?

O Domingão com Huck começa às 18h, horário de Brasília, logo após a exibição do jogo de futebol entre Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.

O programa de hoje será dedicado à semana das crianças. O Domingão recebe o menino Miguel Vicente, de 11 anos, que fez sucesso na web ao publicar vídeos cantando e agora irá ao palco da atração apresentar uma de suas composições. A atração também vai mostrar a história da menina Ana Isabela, de 14 anos, e a saga para realizar o sonho da jovem.

Quem volta para mais apresentações de ilusionismo é a dupla Henry & Klauss. O convidado musical de hoje é o cantor Mumuzinho, que anima a plateia e o público de casa com seus sucessos. Ele também faz parte do elenco de Todas as Flores, novela exclusiva para o Globoplay que chega na plataforma de streaming no próximo dia 19. O músico, que interpreta Joca, baterá um papo com o apresentador sobre a trama e seu personagem.