Brisa Travessia morre ou foge do linchamento no Maranhão?

As cenas que vão ar nos próximos capítulos da trama das nove vai deixar o público em dúvida se Brisa Travessia morre. Após o deep fake publicado por Rudá (Guilherme Cabral) bombar na web, a mocinha será vítima de um linchamento no Maranhão e precisará se esconder no carro de Oto (Rômulo Estrela).

Brisa Travessia morre na novela?

Brisa (Lucy Alves) não morre na novela Travessia, ao menos por enquanto. O que vai acontecer no capítulo deste sábado, 15, é que a montagem com o rosto da protagonista vai viralizar no Maranhão e a personagem será acusada injustamente de ser uma sequestradora de crianças.

Quando Brisa estiver pronta para ir ao Rio de Janeiro, ela será reconhecida na rua como a jovem que aparece no vídeo de uma ladra de bebês e sofrerá um linchamento. A vizinhança começará a persegui-la e para escapar de ser agredida, a namorada de Ari (Chay Suede) corre e se esconde em uma mala dentro do carro de Oto, que estará por ali.

Será o hacker quem vai ajudar Brisa a dar um perdido nos vizinhos furiosos. No entanto, o encontro com o rapaz vai render uma nova acusação contra a protagonista. Ele dará uma blusa para a jovem vestir, mas há um arma no bolso da vestimenta. Quando a mãe de Tonho (Vicente Alvite) colocar o casaco, o revólver cairá no chão bem na frente de um guarda, que algemará ambos e os levará para a delegacia.

Brisa e Oto serão presos, mas logo o hacker conseguirá sair da prisão. Ele vai ligar para Moretti (Rodrigo Lombardi), que pedirá para Stênio (Alexandre Nero) defendê-lo. Oto passará a ser apenas testemunha do ocorrido, enquanto a maranhense será a principal acusada.

A protagonista será levada para o presídio, onde ficará por dois meses – haverá uma passagem de tempo na novela. Será apenas no capítulo de 22 de outubro, sábado, que Brisa sairá da prisão após Oto conseguir um advogado para ela, que entrará com o pedido de habeas corpus.

Brisa vai para o Rio de Janeiro?

Será Oto quem vai levar Brisa até o Rio de Janeiro. Durante o tempo que a mocinha ficar presa, ela será dada como desaparecida por sua família, o que preocupará Ari. O arquiteto sabia que a namorada estava à caminho da capital fluminense e ficou preocupado quando recebeu a notícia de que ela não embarcou no voo. No entanto, ele seguirá envolvido com Chiara (Jade Picon), até porque chegará aos seus ouvidos uma fofoca de que sua noiva foi vista acompanhada de outro homem.

Depois que Brisa deixar o presídio, ela decidirá ficar no Rio de Janeiro para encontrar Ari, que nunca mais deu notícias – ela ficará atordoada quando ouvir do porteiro do antigo prédio de Gil (Rafael Losso) que ele e o arquiteto se mudaram.

A maranhense será acolhida por Marineide (Flávia Reis), que a levará para o bar de seu marido Joel (Nando Cunha) para comemorar o aniversário dele. Será então que o dono do estabelecimento vai oferecer um emprego para a protagonista, para que ela possa se manter no Rio de Janeiro enquanto procura pelo namorado.

Se Brisa está na pior, Ari segue curtindo a vida na capital fluminense. Ele começa a preocupar Núbia (Drica Moraes) ao demonstrar deslumbramento pela vida no Rio de Janeiro. Ele se envolve cada vez mais com Chiara, que o apresenta para Guerra (Humberto Martins), mas o empresário coloca uma condição para aceitar o namoro entre ele e seu filha: o arquiteto deve cortar todo o seu passado pela raiz e deixar sua vida no Maranhão para trás de uma vez por todas.