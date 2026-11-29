Os filmes abordam temas como amizade, conflitos familiares, dívidas, dilemas médicos e golpes, com histórias de diferentes gêneros ao longo da semana

Sessão da Tarde da semana: filmes na Globo de 30 de novembro a 4 de dezembro

Sessão da Tarde da semana: filmes na Globo de 30 de novembro a 4 de dezembro

A programação da Sessão da Tarde da Globo entre 30 de novembro e 4 de dezembro terá filmes de drama, comédia romântica, musical e produção brasileira. A lista inclui Flores de Aço, Os Delírios de Consumo de Becky Bloom, Black Nativity: Uma Jornada Inesquecível, O Comitê da Vida e Os Salafrários. As exibições estão previstas de segunda a sexta-feira, com horários entre 15h25 e 15h35.

Segunda-feira (30/11) – Flores de Aço

A semana começa com Flores de Aço, drama de 2012 sobre a amizade de seis mulheres que vivem na Louisiana, nos Estados Unidos. Frequentadoras de um salão de beleza, elas dividem experiências, conversas sobre a família, relacionamentos e os desafios que enfrentam na vida.

Em meio aos momentos de descontração, o grupo também precisa lidar com perdas, problemas pessoais e situações delicadas. A relação entre as amigas se torna uma fonte de apoio nos períodos mais difíceis.

Dirigido por Kenny Leon, o filme tem Queen Latifah, Jill Scott, Alfre Woodard, Phylicia Rashad, Adepero Oduye e Condola Rashad no elenco.

O longa é uma nova versão da história que ganhou as telas em 1989, também com o título Steel Magnolias. A exibição está prevista para 15h30. O filme é de 2012 e mistura drama e romance.

Terça-feira (1º/12) – Os Delírios de Consumo de Becky Bloom

Na terça-feira, a Sessão da Tarde exibe Os Delírios de Consumo de Becky Bloom, comédia romântica estrelada por Isla Fisher. Rebecca Bloomwood é apaixonada por compras e moda, mas o hábito de gastar acaba colocando sua vida financeira em risco. Com dívidas acumuladas, ela consegue um emprego em uma revista especializada em finanças e passa a escrever sobre dinheiro, justamente quando enfrenta dificuldades para controlar o próprio orçamento.

O desafio de manter as aparências e esconder a situação financeira ameaça sua carreira e os relacionamentos. A história mistura romance, humor e situações constrangedoras provocadas pelo consumismo.

A produção é dirigida por P.J. Hogan e conta também com Hugh Dancy, Krysten Ritter, Joan Cusack, John Goodman e John Lithgow. O filme começa às 15h30, tem título original Confessions of a Shopaholic e foi lançado em 2009.

Quarta-feira (2/12) – Black Nativity: Uma Jornada Inesquecível

A quarta-feira será marcada pelo musical Black Nativity: Uma Jornada Inesquecível. O filme acompanha Langston, adolescente criado pela mãe que é enviado para passar o Natal com os avós em Nova York. A chegada à casa da família provoca desentendimentos. Acostumado a uma rotina diferente, o jovem entra em conflito com as regras do avô e tenta encontrar uma maneira de retornar para casa. A experiência, porém, acaba levando a descobertas sobre sua história, seus familiares e suas próprias escolhas.

Com música e elementos da celebração natalina, o longa aborda questões de convivência, fé, perdão e amadurecimento.

A direção é de Kasi Lemmons. Jacob Latimore, Forest Whitaker, Angela Bassett, Jennifer Hudson, Tyrese Gibson e Mary J. Blige estão no elenco. A exibição está prevista para 15h25. O título original é Black Nativity, lançado em 2013, com gêneros drama e musical.

Quinta-feira (3/12) – O Comitê da Vida

Na quinta-feira, o público acompanha o drama O Comitê da Vida, que apresenta um dilema envolvendo pacientes à espera de um transplante de coração.

Quando um órgão fica disponível, três pessoas precisam dele para sobreviver. Um grupo de médicos e especialistas tem apenas uma hora para decidir quem será o destinatário, colocando os integrantes diante de uma escolha difícil.

A decisão envolve questões éticas, interesses pessoais e conflitos de consciência. Anos depois, as consequências daquela reunião continuam afetando a vida dos envolvidos.

O filme tem Kelsey Grammer, Julia Stiles, Janeane Garofalo e Colman Domingo no elenco, com direção de Austin Stark. A produção começa às 15h35, tem título original The God Committee e foi lançada em 2021.

Sexta-feira (4/12) – Os Salafrários

A semana termina com a comédia brasileira Os Salafrários, estrelada por Marcus Majella e Samantha Schmütz. Clóvis é um golpista que passa a ser perseguido pela polícia depois que uma armação dá errado. Durante a fuga, ele reencontra Lohane, sua irmã adotiva, que perdeu o trailer de lanches usado para trabalhar e também enfrenta problemas para se reerguer.

Os dois acabam se aproximando novamente e tentam encontrar soluções para as dificuldades que enfrentam. A convivência, no entanto, provoca confusões e situações inesperadas, enquanto a dupla busca uma saída para os próprios problemas.

Dirigido por Pedro Antônio, o filme também conta com Caito Mainier no elenco. A exibição está prevista para 15h30. A produção brasileira é de 2021 e pertence ao gênero comédia.