O filme Círculo de Fogo: A Revolta é a atração da Temperatura Máxima deste domingo, 29 de novembro, na TV Globo. A produção de ação e ficção científica começa às 12h30, após a programação da emissora, e acompanha uma nova geração de pilotos que precisa enfrentar uma ameaça capaz de colocar a humanidade em risco.

Lançado em 2018, o longa é a sequência de Círculo de Fogo, de 2013, e traz novamente o universo dos Jaegers, robôs gigantes controlados por pilotos humanos para combater criaturas monstruosas conhecidas como Kaijus.

Qual é o filme da Temperatura Máxima hoje?

A Globo exibe neste domingo Círculo de Fogo: A Revolta (Pacific Rim: Uprising), filme dirigido por Steven S. DeKnight e protagonizado por John Boyega, Scott Eastwood e Cailee Spaeny. A história se passa anos depois da primeira batalha contra os Kaijus. Jake Pentecost, filho de um lendário piloto que morreu durante o conflito, abandonou o treinamento e passou a viver envolvido com o mercado ilegal de peças de robôs.

Quando é capturado, Jake recebe uma oportunidade de escapar da prisão e voltar ao programa de defesa da humanidade. A proposta envolve treinar novos pilotos de Jaegers, mas o retorno à atividade acontece justamente quando uma nova ameaça começa a surgir.

Ao lado de Amara, uma jovem habilidosa que construiu seu próprio robô, e de outros integrantes da equipe, Jake precisa enfrentar os desafios que colocam novamente o planeta em perigo.

O filme reúne nomes conhecidos de Hollywood e atores que participaram da produção anterior da franquia. Confira os principais integrantes do elenco: