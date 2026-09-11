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Rodrigo Bocardi saiu do SBT: veja quem fica no lugar

Jornalista se posicionou nas redes sociais

Escrito por Anny Malagolini
Por que Bocardi saiu do SBT Foto: SBT
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Durou pouco a relação entre o jornalista Rodrigo Bocardi e o SBT. O jornalista deixou a emissora nesta sexta-feira, 11 de setembro, um mês após o início da parceria para a apresentação do SBT Cidades.

Por que Bocardi saiu do SBT?

Bocardi deixou a emissora nesta sexta-feira (11), depois de ser afastado do SBT Cidades em meio a uma denúncia de que teria cobrado de prefeituras para realizar coberturas positivas sobre as administrações municipais.

O SBT informou que não encontrou fatos ou provas que comprometessem Bocardi. Segundo a emissora, porém, como a parceria com a BocaTV já havia sido encerrada, o apresentador decidiu romper definitivamente o contrato com o canal para se dedicar às próprias empresas.

A denúncia que provocou o afastamento foi feita nas redes sociais por Jonas Donizette, ex-secretário de Tecnologia e Comunicação de Embu das Artes, na Grande São Paulo. Ele acusou Bocardi de exigir pagamentos de gestores municipais em troca de divulgação favorável das ações das prefeituras.

Bocardi se manifestou sobre o caso antes do desligamento e questionou a decisão do SBT. O jornalista afirmou que a emissora havia retirado a BocaTV do ar após pouco mais de um mês de parceria e disse esperar um posicionamento sobre as acusações.

Relembre a saída do jornalista da Globo.

Quem fica no lugar de Rodrigo Bocardi?

Por enquanto, Érica Reis é quem aparece no comando do SBT Cidades. A jornalista já apresentava o telejornal ao lado de Bocardi e comandou sozinha a edição de quinta-feira, quando ele foi afastado.

O SBT, porém, ainda não confirmou oficialmente se Érica Reis será a apresentadora fixa da atração ou se haverá um novo nome para dividir a bancada. Portanto, não é indicado afirmar que ela foi efetivada como substituta definitiva.

A edição comandada apenas por Érica Reis registrou 3,57 pontos de média, com pico de 4,08 e 6% de share, segundo dados divulgados pelo SBT. Foi a melhor audiência do programa em uma quinta-feira desde a estreia.

Érica Reis permanece no comando do SBT Cidades. A jornalista já apresentava o programa ao lado de Bocardi e assumiu a bancada sozinha após o afastamento do colega.

Até agora, o SBT não anunciou um novo apresentador definitivo para ocupar o lugar de Bocardi. A tendência, portanto, é que Érica siga à frente da atração enquanto a emissora define os próximos passos do programa.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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