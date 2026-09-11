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Anita de Além do Tempo fica com quem no final?

Anita colocará um ponto final na história com Roberto e será feliz com outro

Escrito por Anny Malagolini
final de Anita em Além do Tempo TV Globo
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A reta final de “Além do Tempo” reserva uma reviravolta na vida amorosa de Anita (Letícia Persiles). Depois de se envolver com Roberto (Rômulo Estrela) e tentar seguir em frente com a ideia de formar uma família, ela percebe que seus sentimentos por Afonso (Caio Paduan) continuam vivos. Os dois acabam se reconciliando e terão um desfecho feliz na novela de Elizabeth Jhin.

Qual o final de Anita em Além do Tempo?

Nos últimos capítulos de “Além do Tempo”, Anita decide colocar um ponto final na história com Roberto. A personagem chega a considerar ter um filho com o médico, que se oferece para ser o pai por estar apaixonado por ela. No entanto, pouco antes de realizar a inseminação artificial, Anita percebe que ainda ama Afonso e desiste do plano.

Determinada a ficar com quem realmente ama, ela procura Afonso. O advogado, porém, está decidido a continuar seu relacionamento com Berenice (Elisa Brites) e, inicialmente, não corresponde à declaração da moça.

Afonso chega a desejar que Anita encontre alguém que possa fazê-la feliz. A atitude faz com que ela decida deixar Belarrosa. Antes de partir, no entanto, Anita resolve revelar o que sente.

Ela admite que foi uma boba por não ter percebido antes o amor que sentia por Afonso e faz uma última tentativa de mudar o destino dos dois. A personagem declara que só ficará na cidade se ele aceitar se casar com ela, ter filhos e construir uma vida juntos.

A declaração mexe com Afonso. No fim, ele também cede ao sentimento que ainda existe entre os dois, e Anita consegue o final feliz que esperava.

E Roberto?

Depois de perder Anita, Roberto decide deixar Belarrosa para tentar esquecer a amada. O médico se inscreve para trabalhar no programa Médicos Sem Fronteiras e parte em uma missão para ajudar pessoas carentes.

A história de Anita e Afonso termina com os dois juntos e casados, repetindo, na segunda fase da trama, o romance que já havia sido construído entre os personagens na primeira fase da novela.

Leia também: o que acontece no último capítulo de Além do Tempo

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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