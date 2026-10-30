Cinema & TV

Sessão da Tarde hoje: filme O Incrível Senhor Blunden tem casa mal-assombrada e viagem no tempo

A produção vai ao ar às 15h35

Escrito por Anny Malagolini
O Incrível Senhor Blunden sessão da tarde
Foto: cortesia
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A programação da Sessão da Tarde desta sexta-feira, 30 de outubro, exibe o filme O Incrível Senhor Blunden, uma aventura britânica que mistura mistério, fantasia e elementos sobrenaturais. A produção vai ao ar às 15h35, na TV Globo, e acompanha dois adolescentes que descobrem que uma antiga mansão no campo esconde um segredo muito maior do que histórias de fantasmas.

A trama começa quando Jamie e Lucy Allen recebem uma proposta inesperada. Um homem misterioso chamado Sr. Blunden oferece à mãe dos jovens, Christine, um emprego como responsável por uma propriedade rural abandonada, conhecida pela fama de ser mal-assombrada.

Ao chegarem ao local, os irmãos encontram duas crianças que parecem ser fantasmas. Mas a descoberta mais surpreendente é que Sara e Georgie não morreram: eles vieram do passado em busca de ajuda.

Qual é a história do filme O Incrível Senhor Blunden?

A aventura ganha novos contornos quando Jamie e Lucy descobrem que as duas crianças vivem em 1821 e acreditam estar ameaçadas pelo cruel casal Wickens.

Com a ajuda do Sr. Blunden, os adolescentes precisam viajar no tempo para tentar salvar Sara e Georgie. A missão também envolve desvendar o passado do próprio homem misterioso, que guarda segredos relacionados à história da família.

O filme combina elementos de suspense com uma narrativa de aventura familiar. A mansão abandonada, os personagens misteriosos e a viagem entre diferentes épocas conduzem a história, que apresenta uma reviravolta em relação à ideia inicial de uma casa assombrada.

O Incrível Senhor Blunden foi lançado em 2021 como uma produção original da Sky, emissora britânica. O longa foi escrito e dirigido por Mark Gatiss, conhecido também por trabalhos em produções como Sherlock e Doctor Who.

A história é uma adaptação do livro infantil The Ghosts, publicado em 1969 pela escritora Antonia Barber. A obra já havia sido levada ao cinema em 1972, em um filme com o mesmo título. Na nova versão, os protagonistas são adolescentes do mundo contemporâneo, que acabam envolvidos em uma aventura no século XIX. A proposta preserva a essência da história original, mas atualiza o período em que vivem os personagens principais.

O ator Simon Callow interpreta o misterioso Sr. Blunden. Já Mark Gatiss e Tamsin Greig dão vida ao casal Wickens, personagens centrais no conflito da história. O elenco também conta com Vinette Robinson, como Christine Allen, além de Tsion Habte e Jason Rennie, que interpretam os irmãos Lucy e Jamie. India Fowler e Xavier Wilkins completam o grupo principal como Sara e Georgie, as crianças que precisam de ajuda para escapar do perigo no passado.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Sessão da Tarde desperta nostalgia com Power Rangers

Sessão da Tarde desperta nostalgia com Power Rangers nesta quinta

Thayse Teixeira

Thayse Teixeira é demitida do SBT após questionar resultado da eleição

Marcelo Zaidan quem saiu do marterchef

Quem saiu do MasterChef Profissionais 2026? Marcelo Zaidan é eliminado após errar prato

A Dona do Pedaço

Globo anuncia A Dona do Pedaço no Vale a Pena Ver de Novo

Bunny Drop: Surpresas da Vida

Sessão da Tarde hoje: conheça a história de Bunny Drop: Surpresas da Vida

Galvão Bueno pode apresentar programa

Globo? Galvão Bueno renova contrato com emissora e pode ganhar programa de auditório

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes