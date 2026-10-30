Sessão da Tarde hoje: filme O Incrível Senhor Blunden tem casa mal-assombrada e viagem no tempo

Sessão da Tarde hoje: filme O Incrível Senhor Blunden tem casa mal-assombrada e viagem no tempo

A programação da Sessão da Tarde desta sexta-feira, 30 de outubro, exibe o filme O Incrível Senhor Blunden, uma aventura britânica que mistura mistério, fantasia e elementos sobrenaturais. A produção vai ao ar às 15h35, na TV Globo, e acompanha dois adolescentes que descobrem que uma antiga mansão no campo esconde um segredo muito maior do que histórias de fantasmas.

A trama começa quando Jamie e Lucy Allen recebem uma proposta inesperada. Um homem misterioso chamado Sr. Blunden oferece à mãe dos jovens, Christine, um emprego como responsável por uma propriedade rural abandonada, conhecida pela fama de ser mal-assombrada.

Ao chegarem ao local, os irmãos encontram duas crianças que parecem ser fantasmas. Mas a descoberta mais surpreendente é que Sara e Georgie não morreram: eles vieram do passado em busca de ajuda.

Qual é a história do filme O Incrível Senhor Blunden?

A aventura ganha novos contornos quando Jamie e Lucy descobrem que as duas crianças vivem em 1821 e acreditam estar ameaçadas pelo cruel casal Wickens.

Com a ajuda do Sr. Blunden, os adolescentes precisam viajar no tempo para tentar salvar Sara e Georgie. A missão também envolve desvendar o passado do próprio homem misterioso, que guarda segredos relacionados à história da família.

O filme combina elementos de suspense com uma narrativa de aventura familiar. A mansão abandonada, os personagens misteriosos e a viagem entre diferentes épocas conduzem a história, que apresenta uma reviravolta em relação à ideia inicial de uma casa assombrada.

O Incrível Senhor Blunden foi lançado em 2021 como uma produção original da Sky, emissora britânica. O longa foi escrito e dirigido por Mark Gatiss, conhecido também por trabalhos em produções como Sherlock e Doctor Who.

A história é uma adaptação do livro infantil The Ghosts, publicado em 1969 pela escritora Antonia Barber. A obra já havia sido levada ao cinema em 1972, em um filme com o mesmo título. Na nova versão, os protagonistas são adolescentes do mundo contemporâneo, que acabam envolvidos em uma aventura no século XIX. A proposta preserva a essência da história original, mas atualiza o período em que vivem os personagens principais.

O ator Simon Callow interpreta o misterioso Sr. Blunden. Já Mark Gatiss e Tamsin Greig dão vida ao casal Wickens, personagens centrais no conflito da história. O elenco também conta com Vinette Robinson, como Christine Allen, além de Tsion Habte e Jason Rennie, que interpretam os irmãos Lucy e Jamie. India Fowler e Xavier Wilkins completam o grupo principal como Sara e Georgie, as crianças que precisam de ajuda para escapar do perigo no passado.