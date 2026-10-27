Cinema & TV

Globo anuncia A Dona do Pedaço no Vale a Pena Ver de Novo

Novela vai substituir Avenida Brasil

Escrito por Anny Malagolini
A Dona do Pedaço
Foto: Globo
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A novela A Dona do Pedaço, sucesso de 2019, está de volta ao Vale a Pena Ver de Novo em novembro. Protagonizada por Juliana Paes, a trama de Walcyr Carrasco acompanha a história de Maria da Paz, uma boleira que enfrenta traições familiares, decepções amorosas e uma disputa pela própria fortuna.

É a primeira vez que a novela será reprisada.

Sobre o que é A Dona do Pedaço?

Exibida originalmente em 2019, A Dona do Pedaço foi escrita por Walcyr Carrasco e acompanha a trajetória de Maria da Paz, uma jovem que se apaixona por Amadeu (Marcos Palmeira), integrante de uma família rival à sua.

Depois de uma tragédia, ela deixa sua cidade natal e recomeça a vida em São Paulo. Com talento para a confeitaria, a protagonista constrói um negócio próprio e conquista independência financeira, mas enfrenta conflitos familiares e decepções amorosas.

Um dos principais conflitos da história envolve Josiane (Agatha Moreira), filha de Maria da Paz, que tenta se apropriar da fortuna da mãe e se envolve em uma série de armações.

Elenco reúne grandes nomes da televisão

Além de Juliana Paes, a novela conta com um elenco de nomes conhecidos da teledramaturgia brasileira. Entre eles estão:

  • Marcos Palmeira, como Amadeu;
  • Agatha Moreira, como Josiane;
  • Reynaldo Gianecchini, como Régis;
  • Paolla Oliveira, como Vivi Guedes;
  • Sergio Guizé, como Chiclete;
  • Caio Castro, como Rock;
  • Nathalia Dill, como Fabiana;
  • Malvino Salvador, como Agno;
  • Fernanda Montenegro, como Dulce.

A produção também teve participações de atores veteranos, como Betty Faria, Marco Nanini, Tonico Pereira e Nívea Maria.

Com romance, disputas familiares, traições e reviravoltas, A Dona do Pedaço marcou a programação da Globo em 2019 e permanece entre as produções lembradas pelo público.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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