Globo anuncia A Dona do Pedaço no Vale a Pena Ver de Novo

Globo anuncia A Dona do Pedaço no Vale a Pena Ver de Novo

A novela A Dona do Pedaço, sucesso de 2019, está de volta ao Vale a Pena Ver de Novo em novembro. Protagonizada por Juliana Paes, a trama de Walcyr Carrasco acompanha a história de Maria da Paz, uma boleira que enfrenta traições familiares, decepções amorosas e uma disputa pela própria fortuna.

É a primeira vez que a novela será reprisada.

Sobre o que é A Dona do Pedaço?

Exibida originalmente em 2019, A Dona do Pedaço foi escrita por Walcyr Carrasco e acompanha a trajetória de Maria da Paz, uma jovem que se apaixona por Amadeu (Marcos Palmeira), integrante de uma família rival à sua.

Depois de uma tragédia, ela deixa sua cidade natal e recomeça a vida em São Paulo. Com talento para a confeitaria, a protagonista constrói um negócio próprio e conquista independência financeira, mas enfrenta conflitos familiares e decepções amorosas.

Um dos principais conflitos da história envolve Josiane (Agatha Moreira), filha de Maria da Paz, que tenta se apropriar da fortuna da mãe e se envolve em uma série de armações.

Elenco reúne grandes nomes da televisão

Além de Juliana Paes, a novela conta com um elenco de nomes conhecidos da teledramaturgia brasileira. Entre eles estão:

Marcos Palmeira, como Amadeu;

Agatha Moreira, como Josiane;

Reynaldo Gianecchini, como Régis;

Paolla Oliveira, como Vivi Guedes;

Sergio Guizé, como Chiclete;

Caio Castro, como Rock;

Nathalia Dill, como Fabiana;

Malvino Salvador, como Agno;

Fernanda Montenegro, como Dulce.

A produção também teve participações de atores veteranos, como Betty Faria, Marco Nanini, Tonico Pereira e Nívea Maria.

Com romance, disputas familiares, traições e reviravoltas, A Dona do Pedaço marcou a programação da Globo em 2019 e permanece entre as produções lembradas pelo público.