Filme de ação e aventura acompanha cinco adolescentes que ganham superpoderes e precisam enfrentar uma ameaça capaz de destruir o planeta

Sessão da Tarde desperta nostalgia com Power Rangers nesta quinta

Sessão da Tarde desperta nostalgia com Power Rangers nesta quinta

A programação da TV Globo desta quinta-feira (29) traz uma aventura com heróis conhecidos por diferentes gerações. A Sessão da Tarde exibe Power Rangers, filme que transforma cinco adolescentes comuns em uma equipe de super-heróis com a missão de impedir uma ameaça alienígena.

A exibição está prevista para as 15h30, depois da programação da emissora. Lançado em 2017, o longa mistura ação, ficção científica e drama adolescente em uma nova versão da história dos heróis coloridos.

Qual é a história do filme Power Rangers?

A trama acompanha cinco jovens que vivem em Angel Grove e enfrentam problemas pessoais enquanto tentam encontrar seu lugar no mundo. A rotina deles muda quando descobrem moedas misteriosas que lhes concedem habilidades extraordinárias.

Os adolescentes passam a desenvolver poderes e descobrem que foram escolhidos para formar uma nova equipe de Power Rangers. Sob a orientação de Zordon, eles precisam aprender a trabalhar juntos para proteger a cidade e impedir uma ameaça que pode colocar toda a humanidade em risco.

O perigo vem de Rita Repulsa, uma antiga inimiga que pretende destruir o mundo. Para derrotá-la, os jovens precisam superar as diferenças, controlar suas novas habilidades e aprender a agir como uma equipe.

A história combina os confrontos entre heróis e vilões com os desafios enfrentados pelos protagonistas durante a adolescência. A sinopse oficial do filme está disponível no site norte-americano Rotten Tomatoes.

O filme tem direção de Dean Israelite e reúne atores que interpretam os cinco integrantes da equipe. O elenco também conta com nomes conhecidos de Hollywood.

Entre os protagonistas estão Dacre Montgomery, como Jason, o Ranger Vermelho; RJ Cyler, como Billy, o Ranger Azul; Naomi Scott, como Kimberly, a Ranger Rosa; Becky G, como Trini, a Ranger Amarela; e Ludi Lin, como Zack, o Ranger Preto.

Elizabeth Banks interpreta a vilã Rita Repulsa. Bryan Cranston participa como Zordon, o mentor responsável por orientar os jovens na missão de proteger o planeta.

A produção foi lançada nos cinemas em março de 2017 e tem duração de aproximadamente duas horas e quatro minutos, conforme a ficha técnica do American Film Institute (AFI).