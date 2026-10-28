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Thayse Teixeira é demitida do SBT após questionar resultado da eleição

Entenda o que aconteceu

Escrito por Anny Malagolini
Thayse Teixeira
Foto: redes sociais
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A apresentadora Thayse Teixeira foi demitida do Fofocalizando, programa de entretenimento do SBT, nesta quarta-feira (28). A saída acontece um dia depois de Thayse protagonizar uma discussão ao vivo durante a atração, ao questionar o processo eleitoral brasileiro e a prorrogação do horário de votação no segundo turno das eleições presidenciais.

Entenda a demissão de Thayse Teixeira

De acordo com a apuração do Metrópoles, a direção do programa já considerava dispensar a apresentadora, mas a repercussão das declarações feitas na terça-feira (27) também pesou na decisão. A polêmica, porém, não teria sido citada na reunião em que ela foi informada sobre o desligamento.

O desentendimento ocorreu durante uma conversa sobre a saída do senador Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil. Na ocasião, Thayse defendeu a decisão do parlamentar e afirmou que faria o mesmo diante das ameaças que, segundo ela, ele estaria sofrendo.

A discussão avançou para o segundo turno das eleições presidenciais, realizado no domingo (25). A apresentadora questionou a ampliação do horário de votação e criticou a condução do processo eleitoral.

As declarações foram contestadas pelo colega de bancada Matheus Baldi, que ressaltou a diferença de aproximadamente quatro milhões de votos entre os candidatos. O analista político Eduardo Gayer também interveio na conversa e lembrou que a extensão do horário havia sido solicitada pelas campanhas.

Mesmo após as ponderações dos colegas, Thayse manteve as críticas, provocando um clima de tensão no estúdio. O episódio repercutiu negativamente nas redes sociais e colocou a apresentadora no centro das discussões.

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, o SBT confirmou o encerramento do contrato de Thayse Teixeira. A emissora agradeceu pelo período em que a apresentadora integrou a equipe, manifestou respeito por sua trajetória profissional e desejou sucesso nos próximos projetos.

Além do Fofocalizando, Thayse também participou do quadro Dez ou Mil, do Programa do Ratinho.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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