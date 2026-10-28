Quem saiu do MasterChef Profissionais 2026? Marcelo Zaidan é eliminado após errar prato

Marcelo Zaidan deixou o MasterChef Profissionais 2026 na noite de terça-feira, 27 de outubro, após não conseguir executar o prato exigido na prova de eliminação. O cozinheiro, conhecido como Marcelo Verde, disputou a final da primeira temporada do reality, em 2016, e voltou ao programa dez anos depois para mostrar mudanças na vida pessoal e profissional.

A despedida foi marcada pela emoção. Depois do resultado, a participante Irina Cordeiro se manifestou em defesa do colega e falou sobre a possibilidade de as pessoas terem uma segunda chance. A declaração levou Marcelo às lágrimas e abriu espaço para um relato sobre sua trajetória na gastronomia.

Por que Marcelo Zaidan saiu do MasterChef Profissionais?

O episódio começou com uma disputa em equipes dedicada à culinária portuguesa. Com a participação do chef Olivier da Costa, os competidores precisaram preparar um prato principal e uma sobremesa para 30 convidados. Os grupos foram liderados por Miguel Fernandez e Lubyanka Baltar. Ao final da avaliação, a equipe comandada por Lubyanka venceu o desafio e ficou livre da prova de eliminação. Os integrantes do time adversário tiveram de enfrentar a etapa decisiva.

Na sequência, os participantes encararam o desafio das massas recheadas e coloridas. Uma dinâmica de resta um garantiu a Miguel Fernandez uma vaga fora da zona de risco, enquanto Lubyanka, como capitã da equipe vencedora, distribuiu os tipos de massa entre os concorrentes.

O desafio decisivo do quarto episódio exigiu o preparo de fagottini, uma massa italiana recheada e dobrada em pequenos pacotes. Marcelo não conseguiu entregar o resultado esperado pelos jurados Helena Rizzo e Henrique Fogaça e pelo chef convidado Marco Renzetti.

Na mesma etapa, Léo Salles se destacou com uma releitura do carbonara, prato tradicional da culinária italiana. O desempenho positivo garantiu elogios da bancada, enquanto os erros de Marcelo determinaram sua saída da competição.

Após a eliminação, o cozinheiro reconheceu que teve dificuldades com a preparação. Acostumado a trabalhar com gastronomia ibérica, ele explicou que a cozinha italiana não está entre suas principais especialidades.

Apesar do resultado, Marcelo afirmou que deixa o programa satisfeito por ter participado novamente da disputa e pela oportunidade de apresentar ao público um lado diferente daquele visto em sua primeira passagem pelo reality.

Irina Cordeiro defende segunda chance para Marcelo

A eliminação de Marcelo ganhou um tom emotivo quando Irina Cordeiro pediu a palavra para falar sobre o colega. A cozinheira afirmou que, inicialmente, tinha ressalvas em relação a ele por causa do que havia acompanhado na televisão durante a edição de 2016.

A convivência no programa, porém, fez com que ela revisse sua percepção. Irina defendeu que as pessoas podem aprender com os erros e merecem a oportunidade de demonstrar mudanças.

A fala emocionou Marcelo, que também comentou experiências difíceis vividas no ambiente profissional da gastronomia. Ele relatou ter trabalhado em cozinhas nas quais agressões verbais e físicas faziam parte da rotina e disse acreditar que o setor passou por transformações.

O participante também buscou mostrar uma postura diferente diante das câmeras, com mais abertura para demonstrar sentimentos e falar sobre suas experiências pessoais.

Polêmica de machismo marcou primeira participação

Marcelo Zaidan ficou conhecido nacionalmente durante a primeira edição do MasterChef Profissionais, exibida em 2016. Na ocasião, ele chegou à final, mas perdeu o título para Dayse Paparoto.

A temporada também ficou marcada por uma polêmica envolvendo comportamentos considerados machistas durante a competição. Dez anos depois, o retorno ao programa representou uma oportunidade para o chef tentar mudar a percepção do público sobre sua personalidade.

Em sua nova participação, Marcelo falou sobre o desejo de deixar para trás a imagem construída na televisão e demonstrar que amadureceu. A eliminação, entretanto, encerrou sua trajetória no programa antes que pudesse avançar para as próximas etapas.