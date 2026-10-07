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Quem saiu do Masterchef Profissionais: Vinícius é o 1º eliminado

Participante do ES foi eliminado

Escrito por Anny Malagolini
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A primeira prova da nova temporada do MasterChef Profissionais, exibida pela Band nesta terça-feira (6), foi marcada por pressão, emoção e alto nível técnico. Em um desafio de serviço para 100 pessoas, os participantes precisaram mostrar agilidade e organização diante dos jurados.

Como foi a estreia do Masterchef Profissionais 2026

Quem mais se destacou foi Irina Cordeiro, que conquistou o primeiro pin da temporada. Ao ser anunciada como a melhor da prova, a chef ficou surpresa com o resultado.

“Eu estou passada, chocada…”, reagiu Irina ao receber o destaque individual.

Irina se emociona após receber elogios

A jurada Helena Rizzo elogiou o desempenho de Irina durante a prova e destacou a organização da participante na cozinha.

“Você trabalhou rápido, organizada, limpo… Terminou o que tinha que fazer e foi ajudar a galera a empratar”, afirmou Helena.

A vitória teve um peso ainda maior para Irina, que revelou estar enfrentando um período de baixa autoestima antes de retornar ao reality. Emocionada, ela contou que passou por processos pessoais intensos nos últimos anos.

“Eu estou com a autoestima baixa, chef, porque eu não achava nada disso. […] O choro é de alegria porque, para mim, não fazia sentido eu estar aqui… Agora faz”, desabafou.

Além de Irina, outros participantes conseguiram escapar da primeira eliminação e garantiram lugar no mezanino após o desafio.

Marcelo, Will, Lubyanka, Daniela, Ieda, João Pedro e Pascal também se deram bem na estreia.

Na outra ponta da disputa, Vinicius foi o primeiro eliminado do MasterChef Profissionais 2026. O participante não conseguiu impressionar os chefs na prova de confeitaria e acabou deixando a competição já no primeiro episódio.

Com a eliminação, os demais competidores seguem na disputa pelo título da temporada, enquanto Irina inicia sua trajetória com o primeiro pin da edição e a confiança renovada após a vitória.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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