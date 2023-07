Quem saiu do No Limite - Foto: TV GLOBO/reprodução

Programa segue com 12 participantes

Quem saiu do No Limite 2023: Simoni é 3ª eliminada

Simoni foi quem saiu do No Limite hoje, 25 de julho de 2023, após receber a maioria dos votos. A eliminação aconteceu depois que a equipe Urucum perdeu a segunda prova de imunidade seguida e precisou eliminar mais um participante

Quem saiu do No Limite 2023 hoje

A participante eliminada do No Limite 2023 foi a Simoni, 37 anos, que recebeu quatro votos no Portal da Eliminação. A saída precoce deixou gaúcha irritada. "Fui injustiça", disparou.

A ex-integrante do reality tinha conquista um voto extra após a herança dada por Pipa, eliminada do segundo episódio. Ela usou o poder par votar em Amanda, mas mesmo assim não conseguiu escapar da berlinda.

Mãe de cinco filhos, Simoni disse no início da temporada que se considerava preparada para participar do No Limite Amazônia por já ter passado por muitas adversidades na vida. Ela ponderou que um desafio seria a falta de senso de coletividade, pois a irritaria.

Participantes do No Limite: Amazônia 2023

1 - Amanda, 34 anos - Natural do Paraná e mora em Santa Catarina (empresária e palestrante)

2 - Carol Nakamura, 40 anos - Rio de Janeiro (ex-bailarina do Faustão, atriz e influencer)

3 - Claudio Heinrich, 50 anos - Rio de Janeiro (ator, apresentador e instrutor de jiu-jitsu)

4 - Dedé, 45 anos - São Paulo - (paratleta de ciclismo e faixa preta de jiu-jitsu)

5 - Euclides, 37 anos - Natural da Bahia, mora em São Paulo (atleta profissional de MMA)

6 - Fulý, 25 anos - Natural do Rio de Janeiro, mas mora em São Paulo (trabalha com produção audiovisual)

7 - Greiciene, 32 anos - Rio de Janeiro (operadora de telemarketing)

8 - Guilherme, 27 anos - Rio de Janeiro (dançarino, ator, modelo e fotógrafo)

9 - Marcus, 24 anos - Goiás (vaqueiro, peão de rodeio e domador)

10 - Mônica Carvalho, 52 anos - Rio de Janeiro (atriz e roteirista) - ELIMINADA

11 - Raiana, 30 anos - Bahia (professora de educação física)

12 - Paulinha, 30 anos - São Paulo (assistente social)

13 - Paulo Vilhena, 44 anos - São Paulo (ator e cantor)

14 - Pipa, 52 anos - Rio Grande do Sul (chef de confeitaria e vice-campeã do No Limite 2000) - ELIMINADA

15 - Simoni, 37 anos - Rio Grande do Sul (ex-atleta e campeã mundial de muay thai) - ELIMINADA

Como funciona o No Limite?

O No Limite é um reality show totalmente gravado, que vai ao ar às terças e quintas logo após a novela Terra e Paixão, na faixa das 22h30, horário de Brasília.

Os participantes são divididos em duas tribos e ficam acampados em um lugar rústico, e precisam competir por itens que melhoram a sobrevivência no local, como fogo, itens de higiene pessoal e alimentos que vão além do básico. Quem perde essa prova precisa se virar com o que há no acampamento.

É realizada também a prova da imunidade. O grupo que vencer está livre da eliminação naquele episódio. Os perdedores vão para o portal da eliminação e devem escolher um jogador entre eles para deixar o programa.

Nesta fase, não há votação popular. São os próprios participantes que devem votar entre si e escolher o eliminado da vez. O público escolhe apenas o vencedor da temporada na grande final.

Essa é a sétima temporada do reality de sobrevivência, que foi ao ar em 2000, duas vezes em 2001, 2009 e voltou em 2021 com a participação de ex-BBB's.

