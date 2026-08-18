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Quem são os filhos de Glória Menezes e Tarcísio Meira?

Apenas o caçula seguiu a carreira da mãe e pai

Escrito por Anny Malagolini
Filhos de Glória Menezes Redes sociais
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Glória Menezes morreu nesta terça-feira, 18 de agosto, aos 91 anos no Rio de Janeiro. A atriz foi casada com Tarcísio Meira, que partiu em 2021, vítima da covid. A artista deixa três filhos.

Filhos de Glória Menezes

A atriz Glória Menezes, um dos maiores ícones da teledramaturgia brasileira, deixou três filhos de dois casamentos distintos, além de dois netos. Apesar de ter sua imagem fortemente ligada ao seu companheiro de vida, Tarcísio Meira, apenas o caçula é fruto dessa união de quase seis décadas.

João Paulo Brito: primogênito da atriz, é fruto de seu primeiro casamento com Arnaldo Brito (uma união arranjada pela família quando Glória tinha apenas 17 anos). Longe dos holofotes e do mundo artístico, João Paulo optou por construir carreira como médico veterinário. Ele é o pai de João Paulo da Cruz Britto Filho, um dos netos da atriz.

Maria Amélia Brito: também fruto do relacionamento com Arnaldo Brito, a única filha de Glória preferiu manter a vida íntima privada e construiu sua carreira como gerente profissional. Apesar de achar que não tinha o mesmo talento da mãe para as artes, ela teve uma breve experiência na TV Globo: em 1972, interpretou a personagem de Glória na juventude durante o programa “Caso Especial: Meu Primeiro Baile”.

Tarcísio Filho: o caçula, nascido em agosto de 1964, é o único herdeiro do casamento com Tarcísio Meira e também o único que decidiu seguir os passos dos pais na atuação. Tarcisinho acumula grandes sucessos em sua trajetória na televisão, atuando em novelas e minisséries de peso como “Éramos Seis” (1994), “A Casa das Sete Mulheres” (2003), “Êta Mundo Bom!” (2016) e “Deus Salve o Rei” (2018). Ele é pai de Theo Fagundes (fruto de sua relação com a publicitária Mocita Fagundes), o outro neto deixado pela veterana.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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