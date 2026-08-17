Sucesso escrito por Frejat vai embalar abertura da novela das 7

Quem canta a abertura da novela Por Você? Veja a trilha sonora

Quem canta a abertura da novela Por Você? Veja a trilha sonora

Por Você é uma das canções românticas mais marcantes da música brasileira e, 28 anos após seu lançamento, continua atravessando gerações. Agora, o clássico do Barão Vermelho ganha uma nova versão para embalar a abertura da nova novela das 7 da Globo, que também leva o nome da música. Desta vez, porém, a voz não será de Frejat.

Abertura da novela Por Você

A abertura da novela Por Você será embalada pela música homônima eternizada pelo Barão Vermelho, que tem Frejat entre os compositores. Para a novela, a canção ganhou uma nova versão, interpretada pelas baianas Larissa Luz e Melly.

Confira a lista completa:

“Por você” (abertura) – Larissa luz, Melly

“Que se chama amor” – Mariana Volker

“A queda” – Gloria Groove

“Anjo” -Roupa Nova

“Nosso Sonho” -Claudinho e Buchecha

“Rio de Janeiro” – Elza Soares, Anderson Lugão

“Encontro das Vozes: Favela Canta – Xande de Pilares, Vinny Santa fé

“Poema” – Ney Matogrosso

“De Todas as Coisas” -Tiago Iorc, Marina Sena

“Todo Homem” – Zeca Veloso

“True” – Spandau Ballet

“Anunciação” – Mariana Nolasco

“Pouco a Pouco” – Os Garotin

“De Toda Cor” – Renato Luciano

“Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor” – Milton Nascimento

“Charme” – Liniker

“Nel blu dipinto di blu” – Domenico Modugno

“Gente Aberta/Imensamente Visceral” – Erasmo Carlos, Criolo, Tássia Reis

“Cobra Criada/Bicho Solto” – Baiana System, Pitty, Tropkillza, Vandal

Letra de Por Você

Por você

Eu dançaria tango no teto

Eu limparia

Os trilhos do metrô

Eu iria a pé

Do Rio a Salvador

Eu aceitaria

A vida como ela é

Viajaria a prazo

Pro inferno

Eu tomaria banho gelado

No inverno

Por você

Eu deixaria de beber

Por você

Eu ficaria rico num mês

Eu dormiria de meia

Pra virar burguês

Eu mudaria

Até o meu nome

Eu viveria

Em greve de fome

Desejaria todo o dia

A mesma mulher

Por você! Por você!

Por você! Por você!

Por você

Conseguiria até ficar alegre

Pintaria todo o céu

De vermelho

Eu teria mais herdeiros

Que um coelho

Eu aceitaria

A vida como ela é

Viajaria a prazo

Pro inferno

Eu tomaria banho gelado

No inverno

Eu mudaria

Até o meu nome

Eu viveria

Em greve de fome

Desejaria todo o dia

A mesma mulher

Por você! Por você!

Por você! Por você!

Eu mudaria

Até o meu nome

Eu viveria

Em greve de fome

Desejaria todo o dia

A mesma mulher

Por você! Por você!

Por você! Por você!

Por você! Por você!

Por você! Por você!

Por você! Por você!