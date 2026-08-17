Quem canta a abertura da novela Por Você? Veja a trilha sonora
Sucesso escrito por Frejat vai embalar abertura da novela das 7
Por Você é uma das canções românticas mais marcantes da música brasileira e, 28 anos após seu lançamento, continua atravessando gerações. Agora, o clássico do Barão Vermelho ganha uma nova versão para embalar a abertura da nova novela das 7 da Globo, que também leva o nome da música. Desta vez, porém, a voz não será de Frejat.
Abertura da novela Por Você
A abertura da novela Por Você será embalada pela música homônima eternizada pelo Barão Vermelho, que tem Frejat entre os compositores. Para a novela, a canção ganhou uma nova versão, interpretada pelas baianas Larissa Luz e Melly.
Confira a lista completa:
“Por você” (abertura) – Larissa luz, Melly
“Que se chama amor” – Mariana Volker
“A queda” – Gloria Groove
“Anjo” -Roupa Nova
“Nosso Sonho” -Claudinho e Buchecha
“Rio de Janeiro” – Elza Soares, Anderson Lugão
“Encontro das Vozes: Favela Canta – Xande de Pilares, Vinny Santa fé
“Poema” – Ney Matogrosso
“De Todas as Coisas” -Tiago Iorc, Marina Sena
“Todo Homem” – Zeca Veloso
“True” – Spandau Ballet
“Anunciação” – Mariana Nolasco
“Pouco a Pouco” – Os Garotin
“De Toda Cor” – Renato Luciano
“Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor” – Milton Nascimento
“Charme” – Liniker
“Nel blu dipinto di blu” – Domenico Modugno
“Gente Aberta/Imensamente Visceral” – Erasmo Carlos, Criolo, Tássia Reis
“Cobra Criada/Bicho Solto” – Baiana System, Pitty, Tropkillza, Vandal
Letra de Por Você
Por você
Eu dançaria tango no teto
Eu limparia
Os trilhos do metrô
Eu iria a pé
Do Rio a Salvador
Eu aceitaria
A vida como ela é
Viajaria a prazo
Pro inferno
Eu tomaria banho gelado
No inverno
Por você
Eu deixaria de beber
Por você
Eu ficaria rico num mês
Eu dormiria de meia
Pra virar burguês
Eu mudaria
Até o meu nome
Eu viveria
Em greve de fome
Desejaria todo o dia
A mesma mulher
Por você! Por você!
Por você! Por você!
Por você
Conseguiria até ficar alegre
Pintaria todo o céu
De vermelho
Eu teria mais herdeiros
Que um coelho
Eu aceitaria
A vida como ela é
Viajaria a prazo
Pro inferno
Eu tomaria banho gelado
No inverno
Eu mudaria
Até o meu nome
Eu viveria
Em greve de fome
Desejaria todo o dia
A mesma mulher
Por você! Por você!
Por você! Por você!
Eu mudaria
Até o meu nome
Eu viveria
Em greve de fome
Desejaria todo o dia
A mesma mulher
Por você! Por você!
Por você! Por você!
Por você! Por você!
Por você! Por você!
Por você! Por você!