Cinema & TV

Globo cancela Sessão da Tarde hoje e faz homenagem à Laura Cardoso

Homenagem começa após a novela Além do Tempo

Escrito por Anny Malagolini
Laura Cardoso Laura Cardoso - Foto: Globo/Matheus Malafaia
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A programação da TV Globo terá uma mudança nesta terça-feira, 18 de agosto. Hoje não haverá exibição da Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da emissora, por causa de uma homenagem à atriz Laura Cardoso, que morreu na noite de segunda-feira (17), aos 98 anos.

A emissora vai exibir o especial “Tributo”, dedicado à trajetória da atriz, logo após Além do Tempo, na Edição Especial. O programa está previsto para começar a partir das 15h55 e substituirá o filme que normalmente seria exibido na Sessão da Tarde.

Portanto, quem costuma acompanhar a Sessão da Tarde deve ficar atento: nesta terça-feira (18), o filme não será exibido. No lugar da faixa, a Globo apresenta o especial “Tributo” em homenagem a Laura Cardoso, a partir das 15h55.

Gravado em 2024, o episódio recupera momentos marcantes da carreira de Laura Cardoso, reúne depoimentos de amigos e colegas de profissão e também apresenta lembranças da infância da atriz. Com a alteração na grade, o filme programado para esta terça-feira não será exibido.

Laura Cardoso, nome artístico de Laurinda de Jesus Cardoso, morreu em sua casa, em São Paulo, aos 98 anos, de causas naturais, segundo informou a família. Pioneira da televisão brasileira, ela iniciou a carreira artística aos 15 anos, na Rádio Cosmos, e construiu uma trajetória de mais de oito décadas no rádio, teatro, cinema e televisão.

Reconhecida como uma das grandes atrizes da dramaturgia brasileira, Laura Cardoso participou de dezenas de novelas e produções que marcaram a televisão. A homenagem da Globo desta terça-feira revisita justamente alguns dos momentos mais importantes dessa carreira.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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