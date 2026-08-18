Resumo da novela Quem Ama Cuida hoje (17/8): Adriana autoriza venda das joias de Arthur

Resumo da novela Quem Ama Cuida hoje (17/8): Adriana autoriza venda das joias de Arthur

O capítulo da novela Quem Ama Cuida desta terça-feira, 18 de agosto, será marcado por novas descobertas de Adriana e pelos segredos envolvendo a fortuna deixada por Arthur. Enquanto isso, Iuri encontra uma maneira de ajudar a protagonista a transformar as joias herdadas em dinheiro sem levantar suspeitas da família Brandão. As informações foram divulgadas pela Globo.

Resumo de Quem Ama Cuida na terça-feira

Adriana conclui que Arthur já intuía que algo ruim poderia acontecer com ele. Ingrid e Rafael repreendem a mãe por ter expulsado Brigitte de casa, enquanto Elisa percebe que Adriana e Mau Mau estão escondendo alguma coisa.

Sem ter para onde ir, Brigitte pede hospedagem na casa de Ulisses e Fábia. Iuri, por sua vez, afirma a Adriana que vai ajudá-la a transformar a fortuna deixada por Arthur em dinheiro sem que a família Brandão descubra. Nancy acaba descobrindo a existência da fortuna que Arthur deixou para Adriana.

Em meio aos conflitos, Iuri é seduzido por Ingrid. Diná conta a Pilar que Brigitte está hospedada na casa de Ulisses. Fábia comete um descuido ao conversar com Carmita sobre o golpe sofrido pela amiga, sem perceber que Bruna está por perto.

Ademir convida Cléber para trabalhar com ele, enquanto Adriana faz uma descoberta importante ao analisar as anotações de Pedro. Ela percebe que existe a possibilidade de o laudo pericial de seu caso ter sido fraudado para incriminá-la.

Spoilers de Quem Ama Cuida na quarta-feira

Na quarta-feira, 19 de agosto, Adriana agradece a Pedro por não ter desistido dos dois. Cléber, porém, recusa o convite de Ademir para trabalhar com ele. Bruna e Carmita ficam surpresas quando Ademir decide quitar sua dívida bancária.

Elisa aconselha Otoniel a procurar orientação sobre seu dom espiritual. Pedro discute com Cléber, enquanto Ademir revela a Luan que precisa pensar em uma maneira de enfraquecer Pedro.

Silvana é surpreendida ao receber flores de Laurentino. Brigitte convoca Nicolau para acompanhá-la ao aniversário de Silvana, onde um encontro promete movimentar a trama: Pilar e Brigitte ficam frente a frente durante a festa.

Mirtes também orienta Camilo sobre o que deve dizer a Nancy para convencê-la a não ir à escola dele.

Enquanto isso, Adriana autoriza Iuri a vender as joias para o comprador que ele conseguiu. A negociação pode ser decisiva para os próximos acontecimentos envolvendo a fortuna deixada por Arthur.

Veja onde é gravada a novela Por Você