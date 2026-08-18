7 novelas com Laura Cardoso para assistir no Globoplay

Laura Cardoso partiu aos 98 anos na segunda-feira, 17 de agosto de 2026. A maior parte da vida da artista foi dedicada às artes, e embora a grandiosidade de sua carreira não caiba aqui, selecionamos seis novelas de sucesso em que a atriz brilhou e que estão disponíveis no Globoplay.

Mulheres de Areia — Isaura

Exibida em 1993, Mulheres de Areia foi um dos grandes sucessos do horário das 18h da Globo. Escrita por Ivani Ribeiro, a novela acompanha a rivalidade entre as gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas por Gloria Pires, que têm personalidades completamente diferentes. Enquanto Ruth é doce e generosa, Raquel é egoísta e capaz de manipular as pessoas para conseguir o que deseja.

Laura Cardoso interpreta Isaura Araújo, mãe das gêmeas. Moradora da vila de pescadores de Pontal D’Areia, Isaura vive com o marido, Floriano, e acompanha de perto os conflitos entre as duas filhas. A personagem tem uma relação especialmente próxima com Raquel, a quem costuma apoiar, mesmo diante de suas atitudes.

Um dos momentos mais importantes de Isaura acontece depois da morte de Raquel. Ao descobrir toda a armação feita pela filha para separar Ruth de Marcos, ela decide contar a verdade à outra filha. Isaura revela que Raquel havia dopado Marcos e armado uma situação para fazer Ruth acreditar que os dois tinham passado a noite juntos. A revelação permite que Ruth descubra a verdade e retome seu relacionamento com Marcos.

A personagem, portanto, acaba tendo papel decisivo na resolução do principal conflito da novela. A própria trajetória de Laura Cardoso registra Isaura como um de seus personagens marcantes nos remakes de grandes sucessos da televisão brasileira.

Chocolate com Pimenta – Carmem

Exibida originalmente entre 2003 e 2004, Chocolate com Pimenta é uma comédia romântica de Walcyr Carrasco ambientada nos anos 1920. A história gira em torno de Ana Francisca, interpretada por Mariana Ximenes, uma jovem humilde que se muda para a cidade de Ventura e acaba se envolvendo com Danilo, despertando a ira de Olga, sua rival.

Laura Cardoso interpreta Carmem, avó de Ana Francisca. A personagem é uma mulher simples, de bom coração e trabalhadora. Carmem ganha a vida como verdureira, vendendo seus produtos em uma carroça pela cidade, e mora em um sítio com o filho Margarido, os netos Timóteo e Márcia e Dália, que foi criada por ela.

Carmem representa a família e as origens humildes de Ana Francisca. Mesmo depois que a neta enriquece, a personagem não se adapta ao luxo. Continua fiel ao seu jeito simples e autêntico, inclusive preferindo comer com as mãos e falando aquilo que pensa.

A personagem também participa de momentos importantes da trajetória de Ana Francisca. A família se preocupa quando a jovem passa a se encontrar escondida com Danilo, e Carmem aparece ao lado dos parentes em diferentes situações envolvendo o romance da neta.

Chocolate com Pimenta está entre as produções resgatadas pelo Globoplay, e o Memória Globo disponibiliza informações sobre a novela e seus personagens.

Explode Coração – Soraya

Exibida entre 1995 e 1996, Explode Coração foi escrita por Gloria Perez e teve como pano de fundo as tradições do povo cigano e o choque entre costumes antigos e a modernidade. A história acompanha Dara (Tereza Seiblitz), uma jovem cigana que se rebela contra o casamento arranjado com Igor (Ricardo Macchi) e se apaixona virtualmente pelo empresário Júlio Falcão (Edson Celulari). A novela também ficou marcada por abordar as relações amorosas pela internet, tema ainda pouco explorado na televisão brasileira naquela época.

Laura Cardoso interpretou Soraya, matriarca da família de Igor. A personagem é uma mulher ligada às tradições ciganas e tem participação na história envolvendo o casamento de Dara e Igor. Em uma das cenas destacadas pelo Memória Globo, Soraya é convencida de que Dara se casou virgem depois que Igor forja uma prova para preservar a honra da jovem diante das tradições do grupo.

Além da relação com a trama de Dara e Igor, Soraya tem sua própria história de amor. Ela reencontra Mio (Ivan de Albuquerque), uma antiga paixão. Os dois haviam sido prometidos a outras pessoas quando jovens e passaram grande parte da vida separados, mas nunca esqueceram o sentimento que tinham um pelo outro. No final da novela, Soraya decide não se casar com Augusto e parte com Mio para viver o antigo amor.

A atuação permitiu a Laura Cardoso interpretar uma personagem inserida diretamente no universo cigano que sustentava parte da novela, ao mesmo tempo em que Soraya ganhou uma trajetória própria marcada por tradição, conflitos familiares e um amor que resistiu ao tempo.

Caminho das Índias – Laksmi

Exibida em 2009, Caminho das Índias, de Gloria Perez, apresentou ao público brasileiro diferentes aspectos da cultura indiana por meio das histórias de amor, dos conflitos familiares e das diferenças entre tradição e modernidade. A novela teve grande repercussão e conquistou o Emmy Internacional de Melhor Telenovela. Laura Cardoso esteve no núcleo indiano como Laksmi.

Laksmi é a mãe de Opash (Tony Ramos) e uma das figuras mais tradicionais da família. A personagem vive em conflito constante com a nora, Indira (Eliane Giardini), a quem critica pela maneira de cozinhar, de cuidar da casa e, principalmente, de educar os filhos. Laksmi também tenta manter os costumes antigos entre os mais jovens da família e chega a assustá-los ao falar de tradições como a queima da viúva na pira do marido.

Por trás da postura rígida, Laksmi guarda um segredo do passado: ela viveu um romance com Shankar (Lima Duarte), relação que ninguém da família conhece. O passado dos dois ganha importância porque Shankar é justamente uma das pessoas que mais entra em choque com Opash, filho de Laksmi.

A personagem foi uma das participações de destaque de Laura Cardoso em uma produção que marcou a carreira da atriz. O próprio perfil de Laura no Memória Globo registra Laksmi como uma de suas personagens na novela premiada internacionalmente.

Araguaia – Mariquita

Exibida em 2010, Araguaia, de Walther Negrão, mistura romance, conflitos familiares e uma antiga maldição que ameaça gerações de uma família ligada à região do Araguaia. A história começa com Antoninha (Regina Duarte), que entrega o filho Fernando (Edson Celulari) aos cuidados da amiga Mariquita para tentar protegê-lo da maldição que atinge os homens de sua família.

Laura Cardoso interpreta Mariquita, antiga empregada de Antoninha e uma das pessoas de maior confiança da família. Ela cria Fernando desde pequeno e, posteriormente, também ajuda a criar o filho dele, Solano (Murilo Rosa). A personagem estabelece uma relação de avó com Solano e se torna uma das figuras afetivas mais importantes de sua vida.

Mariquita é intuitiva e desconfiada. Ela não confia em Estela (Cléo Pires), esposa de Fernando, e vive implicando com ela por acreditar que a mulher esconde alguma coisa. Sua trajetória ganha um tom mais dramático quando ela descobre que sofre de Alzheimer.

A abordagem da doença foi preparada com a ajuda de médicos especialistas, segundo o Memória Globo. A produção buscou mostrar na novela o comportamento de uma pessoa com Alzheimer e as dificuldades enfrentadas pelos familiares.

Desejo Proibido – Sebastiana

Exibida em 2007, Desejo Proibido foi ambientada nos anos 1930, na fictícia cidade mineira de Passaperto. A novela acompanha o romance de Laura (Fernanda Vasconcellos) e do jovem padre Miguel (Murilo Rosa), que enfrentam o conflito entre o amor e a vocação religiosa, enquanto Henrique (Daniel de Oliveira) também está envolvido na disputa pela jovem.

Laura Cardoso interpretou Sebastiana, uma parteira de Passaperto. Embora não esteja no centro do triângulo amoroso principal, a personagem integra o cotidiano da cidade e o núcleo de figuras que ajudam a construir o ambiente interiorano da trama.

A presença de Sebastiana também reforça o retrato de uma comunidade em que os moradores recorrem aos conhecimentos tradicionais e às relações de confiança. O Memória Globo identifica Laura Cardoso no elenco como “Parteira Sebastiana”.

A novela faz parte da trajetória de Laura Cardoso na Globo e foi posteriormente resgatada pelo Globoplay. O próprio Memória Globo disponibiliza o conteúdo da produção e informa que é possível assistir à novela na plataforma.

O Outro Lado do Paraíso – Caetana

Exibida em 2017, O Outro Lado do Paraíso, de Walcyr Carrasco, acompanha a trajetória de Clara (Bianca Bin), uma jovem que se casa com Gael (Sergio Guizé), mas sofre abusos e perde o patrimônio após uma série de armações. Anos depois, ela retorna ao Tocantins decidida a recuperar sua vida e se vingar de quem a prejudicou.

Laura Cardoso interpretou Caetana, dona de um famoso bordel na fictícia Pedra Santa. O estabelecimento recebe clientes poderosos da região e garimpeiros, e tem como sócio o juiz Gustavo (Luis Melo), cuja ligação com o negócio acaba sendo descoberta ao longo da trama.

Caetana também possui uma ligação com o passado de Mercedes (Fernanda Montenegro) e Josafá (Lima Duarte). Anos antes, ela foi responsável pela separação dos dois, que haviam vivido um grande amor. Mais tarde, já doente, Caetana se arrepende do que fez e procura o perdão do casal.

A personagem ainda guarda outro segredo: teve uma filha com Josafá, Helenita (Denise Milfont). Antes de morrer, Caetana revela essa informação e encerra sua trajetória marcada por arrependimentos e revelações. O Memória Globo registra que seu velório acaba se transformando em uma festa, com a presença de Pabllo Vittar.