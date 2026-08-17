Cinema & TV

Onde é gravada Por Você, nova novela das 7 da Globo

Trama protagonizada por Sheron Menezzes é ambientada na Zona Sul do Rio de Janeiro

Escrito por Anny Malagolini
Novela Por Você é gravada no Rio de Janeiro Globo
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Por Você estreia nesta segunda-feira (17) na faixa das 7 da Globo e tem o Rio de Janeiro como principal cenário. A história criada por Dino Cantelli e Juliana Peres se passa em uma Zona Sul carioca contemporânea, onde diferentes realidades se encontram.

Novela Por Você é gravada no Rio de Janeiro

A novela de Por Você é ambientada principalmente na Zona Sul do Rio de Janeiro. A novela apresenta bairros e espaços fictícios que ficam próximos uns dos outros, criando uma região onde os personagens de diferentes núcleos convivem e suas histórias acabam se cruzando.

Um dos principais locais da história é o Hospital & Maternidade Luz, situado entre os bairros da Lagoa e do Humaitá. A instituição pertence à família Romano e é comandada por Pérola (Renata Sorrah). É no hospital que Bela (Sheron Menezzes), protagonista da novela, trabalha como médica.

O espaço também será palco de disputas profissionais e familiares. Vanessa (Alinne Moraes), filha de Pérola, assume um papel importante na administração do hospital e entra em conflito com a mãe e com Bela.

Perto do hospital ficam outros pontos importantes da novela, como o Próspero Bar e o Bar do Clemente. Os estabelecimentos são administrados por Próspero (José de Abreu) e Clemente (Antonio Pitanga), respectivamente. Os dois são rivais e protagonizam uma disputa que envolve clientes, negócios e até o título de melhor pastel da região.

Nas proximidades do hospital está a Vila Maravilha, comunidade fictícia onde Bela e Juli (Lucy Ramos), sua melhor amiga, nasceram. O local reúne boa parte dos personagens e ajuda a mostrar outro lado da Zona Sul retratada pela novela.

A região também abriga a Escola Municipal Maria Firmina dos Reis, dirigida por Lucas (Amaury Lorenzo), além de academias de judô e dança e uma feira livre. É nesse ambiente que diferentes núcleos da trama se encontram.

Assim, Por Você usa uma versão ficcional da Zona Sul do Rio para aproximar personagens de realidades distintas. A cidade não aparece apenas como pano de fundo, mas também participa da história ao mostrar espaços de convivência, trabalho, família e amizade.

Sobre o que é Por Você

A novela acompanha Bela, uma obstetra que vê sua vida mudar depois da morte de Juli, sua melhor amiga. Antes de morrer, Juli pede que Bela cuide de seus quatro filhos. A partir daí, a protagonista passa a enfrentar os desafios da maternidade, do luto e da reconstrução da família.

Ao mesmo tempo, Bela precisa lidar com os conflitos dentro do Hospital & Maternidade Luz e com a rivalidade de Vanessa. A trama também acompanha sua aproximação com Lucas, diretor da escola onde estudam os filhos de Juli.

Com estreia marcada para 17 de agosto de 2026, Por Você ocupa a faixa das 19h da Globo e tem Sheron Menezzes, Alinne Moraes, Thiago Lacerda, Amaury Lorenzo, Renata Sorrah, Lucy Ramos, José de Abreu e Antonio Pitanga no elenco.

Veja quem canta a abertura.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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