Resumo de Quem Ama Cuida hoje (17/8): Adriana descobre segredo deixado por Arthur

Confira o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (17) e saiba os principais spoilers de terça-feira (18) da novela Quem Ama Cuida.

Uma nova pista pode ajudar Adriana a provar que foi vítima de uma armação em Quem Ama Cuida. No capítulo desta segunda-feira, 17 de agosto, a protagonista encontra anotações de Pedro que levantam a possibilidade de o laudo pericial usado em seu processo ter sido fraudado para incriminá-la. Antes disso, Adriana já terá descoberto que Arthur deixou joias valiosas e barras de ouro em seu nome em um cofre bancário. A fortuna aumenta as suspeitas de que o marido sabia que algo ruim poderia acontecer com ele antes de morrer.

O que acontece em Quem Ama Cuida nesta segunda-feira (17)

Dora se sente culpada pelo que aconteceu e pede para André ir embora. Enquanto isso, Otoniel conta a Adriana e Mau Mau o que sabe sobre Francesca. Determinada a descobrir a verdade, Adriana manda Iuri procurar o anel de Arthur. O rapaz consegue encontrar a joia no quarto de Diná, mas é flagrado por Edvaldo. Sem saída, Iuri revela ao funcionário que é um infiltrado de Adriana.

A protagonista consegue analisar o anel e encontra uma pista deixada por Arthur. A descoberta a conduz até um cofre em um banco, onde ela encontra joias valiosas e barras de ouro registradas em seu nome. A fortuna deixada por Arthur faz Adriana concluir que ele talvez já intuísse que algo de ruim poderia acontecer com ele. Com a ajuda de Iuri, ela começa a pensar em uma maneira de transformar os bens em dinheiro sem que a família Brandão descubra.

Enquanto isso, Pilar humilha Brigitte diante de Bia depois de descobrir que a jovem enviou às amigas o vídeo do desfile de Iuri, gravado por Edvaldo. Revoltada, Pilar expulsa Brigitte de casa.

Nancy também percebe a aproximação de Lyris com Ulisses ao ouvir a amiga falar sobre o irmão de Arthur.

No núcleo de Pedro e Ademir, Pedro questiona se Ademir pagou o perito responsável pelo processo de Adriana para fraudar o laudo.

O que acontece em Quem Ama Cuida na terça-feira (18)

Na terça-feira, Adriana conclui que Arthur já desconfiava de que poderia sofrer alguma coisa. A descoberta sobre a fortuna deixada pelo marido passa a ter ainda mais importância para a investigação.

Ingrid e Rafael repreendem Pilar por ter expulsado Brigitte de casa. Sem lugar para ficar, Brigitte pede hospedagem na casa de Ulisses e Fábia. Iuri avisa Adriana que vai ajudá-la a transformar a fortuna de Arthur em dinheiro sem que os Brandão descubram. Porém, a missão fica mais complicada quando ele é seduzido por Ingrid.

Nancy descobre que Adriana recebeu uma grande fortuna de Arthur, colocando o segredo em risco. Elisa também começa a desconfiar de que Adriana e Mau Mau estão escondendo alguma coisa.

Enquanto isso, Diná conta a Pilar que Brigitte está hospedada na casa de Ulisses. Fábia comete um descuido ao conversar com Carmita sobre o golpe sofrido pela amiga, sem perceber que Bruna está por perto. Ademir convida Cléber para trabalhar com ele. Já Adriana encontra, nas anotações de Pedro, indícios de que o laudo pericial de seu processo pode ter sido fraudado para incriminá-la. A descoberta pode mudar os rumos da investigação e aproximar Adriana da verdade sobre a armação que colocou sua vida em risco.