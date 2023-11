Veja quem interpretará Dona Beija no remake da novela da Manchete na HBO Max - Foto: Reprodução/Instagram/@massafera

Quem será Dona Beija no remake da HBO?

Com previsão de estreia no segundo semestre de 2024, o remake de Dona Beija vai revisitar a história contada pela trama produzida na extinta Manchete nos anos 80 e estrelada por Maitê Proença. Mas quem será Dona Beija no remake? Grazi Massafera foi escolhida para o papel e gravações já começaram.

Grazi Massafera é a Dona Beija do remake

A atriz Grazi Massafera será a protagonista Dona Beija no remake de 2024 da HBO Max, suaprimeira novela fora da TV Globo, canal que a consagrou no país. Aos 41 anos de idade, ela é mais velha do que Maitê Proença quando assumiu o papel em 1986, aos 28 anos.

A loira está longe dos folhetins desde 2022, quando fez uma participação especial no começo da novela Travessia, e não é nenhuma novata, já somando outras protagonistas ao currículo. Uma delas foi a costureira Paloma de Bom Sucesso (2019), uma mulher trabalhadora que era apaixonada por literatura, mas precisou abandonar o curso de letras depois que engravidou, o que mudou sua vida.

Grazi Massafera também foi a estrela de Flor do Caribe (2013), em que interpretou a guia de turismo Ester, que vivia um triângulo com Alberto (Igor Rickli), com quem chegava a se casar, e Cassiano (Henri Castelli), seu amor de adolescência que desaparecia na história por culpa de Alberto.

Além disso, a atriz foi destaque em muitas outras produções das telinhas, como O Outro Lado do Paraíso (2017 - 2018), A Lei do Amor (2016 - 2017), Verdades Secretas (2015), Negócio da China (2008 - 2009), entre outras.

Para quem não lembra, Grazi Massafera ficou famosa no país por causa do BBB 5, ela era modelo na época e fez sucesso no reality show de confinamento, chegando na grande final e conquistando a coroa de vice-campeã. Foi só depois do programa que ela ingressou na vida de atriz, ao qual se dedica até hoje. Seu primeiro trabalho foi Páginas da Vida (2006), de Manoel Carlos, em que vivia a personagem Thelma, uma bela, tímida e charmosa moça que chegava ao Rio de Janeiro e conquistava o coração Jorge (Thiago Lacerda).

Quem foi Dona Beija em 1986?

Muita gente pode não saber, mas a trama da novela de 1986 e agora do remake de 2024 é baseada nos livros Dona Beja: A Feiticeira do Araxá, de Thomas Othon Leonardos, e A Vida Em Flor de Dona Beja, de Agripa Vasconcelos, que contam a história de Ana Jacinta de São José, que ficou conhecida como Dona Beija e existiu de verdade no século 19.

Segundo apuração de Caio Tortamano do Aventuras na História, Dona Beija morava em Araxá, Minas Gerais, e foi sequestrada aos 15 anos de idade por Joaquim Inácio Silveira da Motta, um importante nome da realeza brasileira e homem de confiança Dom João VI. Depois de ser obrigada a se tornar amante dele, foi abandonada por Joaquim e por isso precisou retornar para sua cidade.

No entanto, por conta dos costumes da época, ela não era bem vista na sociedade e por isso resolveu abrir um bordel no local, o que foi um escândalo. Ela começou a se prostituir cobrando um alto valor, já que era procurada por homens de todos os lugares devido as histórias que atravessavam o país sobre sua grande beleza.

Ainda segundo as informações, ela teve duas filhas com homens diferentes e depois saiu de Araxá, se mudando para outra cidade mineira, Bagagem, onde enriqueceu ainda mais com o garimpo no ramo dos diamantes. Dona Beija então viveu por lá confortavelmente até os 73 anos de idade.

Inclusive, a figura tem até museu com seu nome na cidade de Araxá, o Museu Histórico de Araxá - Dona Beja, localizado na Praça Coronel Adolpho. Ele foi inaugurado em 1965, ficou fechado a partir de 2012 para restauração e reaberto em 2020. Segundo o site da Fundação Cultural Calmon Barreto, que administra o espaço, os horários de visitação são de 12h às 18h de segunda a sexta, 09h as 15h aos sábados e 08h às 12h de domingo e feriado, com entradas até R$ 10.

