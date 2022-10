Quem vai jogar hoje na Globo? Emissora exibe final da Copa do Brasil

Mesmo com o feriado nesta quarta-feira, 12 de outubro, a Rede Globo transmite uma partida de futebol em todo o país. O confronto será exibido após o capítulo da novela ‘Travessia’, às 21h45 (Horário de Brasília). Para saber quem vai jogar hoje na Globo é só conferir o texto a seguir.

A Globo vai passar a final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo nesta quarta-feira! A transmissão será para todo o país ao vivo e de graça na TV aberta.

Basta sintonizar o seu televisor na Rede Globo para assistir ao primeiro jogo da final no torneio. Cléber Machado é o responsável por narrar a história da partida, enquanto Ana Thaís Matos, Roger Flores e Sálvio Spinola comentam todos os lances do jogo. O duelo será exibido tanto no canal principal como em afiliadas por todo o país.

Tanto Flamengo como Corinthians buscam o tetra da Copa do Brasil este ano. O Rubro-Negro chega na final depois de vencer o São Paulo na semifinal, enquanto o Timão derrotou o Fluminense, grande favorito na temporada. Mas quem vai abrir a vantagem na final?

A partida de volta está marcada para o dia 19 de outubro, próxima quarta-feira.

Corinthians x Flamengo

Rodada: Primeiro jogo da final da Copa do Brasil

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA)

Onde assistir: Globo, SporTV e GloboPlay

Programação da Globo hoje

A programação da Globo nesta quarta-feira, 12 de outubro, traz o jogo de futebol entre Corinthians e Flamengo pela grande final da Copa do Brasil. Esta, no entanto, é apenas a primeira rodada na decisão. Com a transmissão do jogo, a rede da emissora sofreu pequenas alterações nos horários.

Confira toda a programação da Globo agora que você já sabe quem vai jogar hoje na Globo.

04:00 Hora Um

06:00 Praça TV

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:40 Mais Você

12:00 Praça TV

12:40 Globo Esporte

13:00 Horário Político 2022

13:10 Jornal Hoje

14:40 Chocolate Com Pimenta

15:25 Sessão da Tarde – Os Smurfs

17:05 Vale A Pena Ver de Novo – A Favorita

18:05 Mar do Sertão

18:45 Jornal Local

19:15 Cara e Coragem

20:00 Jornal Nacional

20:30 Horário Político 2022

20:40 Jornal Nacional

20:50 Travessia

21:35 Futebol

23:45 Segue o Jogo

00:00 Que História É Essa Porchat?

Como assistir Globo ao vivo pelo celular?

Além de assistir a Globo na TV, também dá para ter acesso na programação completa da emissora pelo celular. O serviço de streaming GloboPlay retransmite ao vivo todos os programas, novelas e jogos de futebol da Rede Globo também para quem não é assinante.

Para assisti o canal pelo celular basta acessar a plataforma pelo aplicativo, cadastrar-se com e-mail e a senha no site da Globo. A seguir, basta procurar a “Agora na TV” e encontrar a programação da emissora. O torcedor terá acesso completo de toda a programação sem pagar nada.

Também dá para assistir direto do navegador pelo celular, tablet, computador e até na smartv. Acesse www.globoplay.globo.com, cadastre-se com e-mail na Conta Globo e, ao seguinte, opte pela programação. Não custa nada assistir a Rede Globo através do GloboPlay.

É importante ressaltar que a plataforma funciona conforma a localização do usuário. Ou seja, se mora no estado de São Paulo, a programação será local, com os programas e o futebol que vão passar lá.

