Quem vai ser Agatha na novela e quando ela aparece?

A Globo definiu quem vai ser Agatha em Terra e Paixão e a atriz escalada já tem data para aparecer na trama de Walcyr Carrasco. A mãe de Caio (Cauã Reymond) realmente está viva e vai retornar para Nova Primavera, para o desespero de Irene (Glória Pires).

Quem vai ser a mãe do Caio na novela?

A atriz escolhida para interpretar Agatha é Eliane Giardini, que começa a gravar como a ex de Antonio já na primeira semana de agosto. Portanto, em será revelado ao público que a mãe de Caio não morreu.

Até agora, o folhetim de Walcyr Carrasco já deu pistas que Agatha está viva como o sumiço do corpo da mulher do caixão, a falta do atestado de óbito e a suspeita de que ela tinha um amante enquanto estava casada com Antônio (Tony Ramos).

Marino (Leandro Lima) e Rodrigo (Maicom Rodrigues) dirão para Caio que não há provas de que Agatha tenha morrido, exceto Antônio afirmando que enterrou a mulher. Já estão sendo levantadas hipóteses de que a esposa do fazendeiro teria fugido para separar dele.

A primeira mulher de Antônio primeiramente foi interpretada por Bianca Bin, que viveu Agatha nos flashbacks exibidos na trama. Com o avanço da história de que a mulher estaria viva, a atriz foi convocada para retornar aos Estúdios Globo para gravar mais cenas.

Com a passagem de tempo da novela, outra atriz teria que interpretar a personagem. Giardini, que tem 70 anos, esteve por último na novela "Cara e Coragem" (2022), exibida no horário das sete. Atualmente, a artista está em cartaz com a peça "Intimidade Indecente" ao lado de Marcos Caruso, em São Paulo.

Giardini e Walcyr Carrasco já trabalharam juntos anteriormente em "O Outro Lado do Paraíso" (2017). O autor gostou do trabalho da famosa na novela, na qual ela interpretou a preconceituosa Nádia.

Quando Agatha vai aparecer na novela?

Agatha deve aparecer em Terra e Paixão por volta do capítulo 100, período no qual costumam acontecer as grandes reviravoltas das novelas da nove, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV.

Enquanto a mãe de Caio não dá as caras em Nova Primavera, Irene já vai começar a articular maneiras de tirar a rival do caminho. A vilã vai se aliar a Nice (Alexandra Richter), que clama ser a verdadeira herdeira de Cândida (Susana Vieira), e dará dinheiro para a nova dona do bar se livrar de Agatha caso ela apareça.

Isso porque se Agatha estiver viva, o casamento de Irene e Antônio não teria validade diante da justiça e ela perderia o direito ao dinheiro do marido.

O sumiço de Agatha não é o único segredo que a matriarca escondeu. A mulher também teve um caso com Gentil (Flávio Bauraqui) e é a mãe de Jonatas (Paulo Lessa). Sendo assim, o primo de Samuel (Ítalo Martins) e Caio são meios-irmãos.

Inclusive, Gentil é uma das pessoas que já sabe que Agatha está viva. O pai de Jonatas recebeu uma carta "de alguém que ele pensava que não estava mais aqui", o que o deixou chocado.

Além do agricultor, a mulher também teve um caso com um médico do hospital de Nova Primavera - isso porque o profissional de saúde desapareceu após a suposta morte da personagem, dando a entender que os dois podem ter fugido juntos.

Terra e Paixão ainda está exibindo os capítulos por volta do número 70, portando ainda faltam ao menos mais 30 para que Agatha apareça. Se a previsão se confirmar, a personagem deve retornar por volta do mês de setembro.

