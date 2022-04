Quem vai ser Madeleine em Pantanal na segunda fase da novela?

A novela Pantanal é dividida e logo após o nascimento de Jove e Juma, a trama terá uma passagem de tempo de quase 20 anos. Com isso, a maioria dos personagens serão vividos por outros autores, inclusive a mulher de José Leôncio, que roubou a cena no início do folhetim. No lugar de Bruna Linzmeyer, quem vai ser Madeleine em Pantanal na segunda fase será a atriz Karina Teles.

Quem vai ser Madeleine em Pantanal na segunda fase?

A atriz Karina Teles é quem interpreta Madeleine na segunda fase da novela Pantanal. A famosa nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e tem 43 anos de idade. Nesta etapa do folhetim, a personagem estará morando no Rio de Janeiro e terá a profissão de influenciadora digital.

O retorno de Madeleine para a cidade acontecerá no final da primeira fase da novela Pantanal, com Jove ainda bebê. Segundo o site oficial da novela, Madeleine contará para Jove durante toda sua infância que o pai está morto e por isso o menino crescerá sem saber quem é José Leôncio e que ele está vivo e morando no Mato Grosso do Sul.

O segredo de Madeleine será revelado no começo da segunda fase de Pantanal, por Irma, irmã de Madeleine, o que deixará a influenciadora muito brava. Por conta disso, Jove resolverá retornar ao Pantanal para um reencontro com o pai.

Para assumir o papel de Madeleine na segunda fase de Pantanal e pegar o bastão de Bruna Linzmeyer, Karina Teles precisou mudar um pouco o visual. A atriz mexeu no cabelo e também precisou passar por bronzeamento artificial, para ter o tom de pele mais aproximado do de Bruna.

Segundo o Metrópoles, a semelhança física entre Bruna Linzmeyer e Karina Teles foi um fator importante na escolha da atriz para o papel. A carioca foi selecionada para ser Madeleine na segunda fase de Pantanal enquanto Linzmeyer já estava em processo de gravação dos capítulos da primeira fase.

Atriz da versão original

Em 1990, o papel de Madeleine na segunda fase de Pantanal da Manchete foi da atriz Ítala Nandi, gaúcha. Na época, ela tinha 48 anos e substituía Ingra Lyberato, que viveu Madeleine na primeira etapa do folhetim.

Karina Teles contou pouco antes da estreia da novela de 2022 que se inspirou pouco no trabalho de Ítala em Pantanal, apesar de ser fã da atriz, pois a personalidade da personagem mudou muito entre as duas versões. “A Madeleine foi bastante modificada da primeira versão para esta nova”, contou. Por isso, a atriz se baseou na interpretação de Bruna na primeira fase para dar continuidade ao trabalho.

Novelas de Karina Teles

Karina Teles já tem mais de 20 anos de carreira como atriz, mas tem poucas novelas no currículo. A primeira participação da carioca em um folhetim foi em 2015, quando viveu Sumara em A Regra do Jogo, de João Emanuel Carneiro.

Alguns anos depois, de 2017 a 2018, ela retornou ao mundo dos noveleiros e interpretou Odete em Tempo de Amar. Pouco depois, em 2019, participou de Malhação, sua última novela antes de Pantanal, em que interpreta Madeleine na segunda fase.

Apesar de ser menos conhecida nas telinhas, a famosa tem uma carreira com sucessos no cinema e já apareceu em Madame Satã (2002), O Lobo Atrás da Porta (2013), Que Horas Ela Volta? (2015) e Bacurau (2019). Além de séries na Rede Globo, como Filhos da Pátria (2017) e As Canalhas (2013).

Antes de ser Madeleine na segunda fase da novela Pantanal, o trabalho mais recente de Karine Teles foi a série Manhãs de Setembro, da Amazon Prime Video.

Que dia começa a segunda fase?

A segunda fase de Pantanal vai começar no dia 12 de abril, próxima terça-feira, na Globo. A informação aparece no resumo dos próximos capítulos cedido pela emissora e disponível na página oficial da novela no Gshow. Neste capítulo, haverá um salto de 20 anos na história e assim o público dará as boas vindas para um novo elenco, como quem vai ser Madeleine em Pantanal na segunda fase, entre outros atores e atrizes.

É previsto que os protagonistas desta nova etapa, Juma e Jove, apareçam pela primeira vez em capítulos diferentes. Jove é citado no capítulo de transição entre fases, do dia 12, já Juma não aparece no resumo antes do capítulo do dia 13 de abril, quarta-feira.

Leia também

Gustavo na segunda fase de Pantanal será Caco Ciocler

Quem é a Juma na novela Pantanal 2022? Personagem de Alanis Guillen