R7.com votação de A Grande Conquista + enquete quem sai hoje (25/5)

A primeira Zona de Risco do novo reality show da Record TV colocou Bruno Tálamo, Bruno Camargo e Natália Deodato na berlinda. Nesta quinta-feira, 25 de maio, o público irá descobrir o nome do primeiro eliminado da temporada. Para conseguir salvar o seu favorito é necessário votar no R7.com na enquete de votação de A Grande Conquista. É importante lembrar que os votos são para ficar, ou seja, quem somar a menor porcentagem, sai do programa.

Confira a parcial em tempo real e vote em quem merece continuar no reality show da Record TV.

As votações nos realities da Record são sempre para ficar. Assim, o público vota no participante que quer que continue no jogo. As berlindas mais comuns são as triplas. Nessas disputas, os dois mais votados continuam no confinamento, enquanto o terceiro colocado volta para casa.

Para votar na primeira Zona de Risco de A Grande Conquista, em que disputam, o jornalista Bruno Tálamo, o bombeiro Bruno Camargo e a ex-BBB 22 Natália Deodato, é só acessar o site oficial da emissora de Edir Macedo, o R7. O processo é bem simples, pois não exige nenhum cadastro prévio ou pagamento.

A única obrigatoriedade no portal é que o votante esteja em território nacional. Não são válidos os votos dados fora do Brasil. A enquete de votação de A Grande Conquista no R7.com fica disponível até o horário do anúncio do eliminado no programa ao vivo, comandando pela apresentadora Mariana Rios.

Passo 1: para começar o processo, você precisa ir até o site do R7.com. Você pode pesquisar pelo Google ou ir direto pelo link do endereço https://www.r7.com/. Depois, será necessário acessar a página oficial do reality show, para isso você deve ir até as abas superiores do site e clicar no nome do reality show. É bem fácil de encontrar;

Passo 2: agora que você foi redirecionado para a página do reality show (https://recordtv.r7.com/a-grande-conquista), já poderá encontrar a votação de A Grande Conquista. A enquete fica bem no começo da página, mas você também pode encontrá-la na aba “votação” (https://recordtv.r7.com/a-grande-conquista/votacao).

Passo 3: em seguida, selecione o participante que deseja salvar nesta primeira Zona de Risco da temporada, Natália Deodato, Bruno Camargo ou Bruno Tálamo. Você deverá clicar na opção “sou Humano” da verificação de robôs e depois é só apertar o botão “votar” para finalizar.

Passo 4: aguarde a mensagem que informa que seu voto foi computado. Em seguida, se quiser repetir o processo, é só clicar em “votar novamente” e pronto. Não há limite de votos por IP, então você pode votar a vontade.

A situação não está favorável para Bruno Camargo, que tem sido apontado até o momento como o eliminado da semana. Natália e Bruno Tálamo parecem respirar com alívio nas primeiras colocações.

Dos mais de 96 mil votos reunidos na análise mais do site Votalhada – às 08h30 – que consulta sites, redes sociais, canais no Youtube, entre outros, o participante soma apenas 12,41% dos votos para ficar. Enquanto, isso Natália lidera com 44,61% da preferência e Bruno Tálamo fica em segundo com 42,98%.

No UOL, o cenário de possível eliminação para Bruno Camargo se repete e ele fica na lanterna com 13,61% do favoritismo. Já Natália é a segunda colocada com 41,48% e Tálamo tem 44,91% no primeiro lugar. A parcial foi consultada próximo às 11h00 e somava 757 votos até então.

As parciais do DCI, UOL, Votalhada, entre outros sites, não fazem parte da votação de A Grande Conquista oficial da Record TV e por isso não afetam o jogo. Eles são apenas uma amostragem de como o público tem se comportado na disputa.

Como a oficial votação de A Grande Conquista no R7.com não libera parciais, o público fica no escuro sobre o andamento da competição. Por isso, essas enquetes extraoficiais servem para se ter uma noção de qual pode ser o resultado da disputa no reality show.

A eliminação de Bruno Camargo, Bruno Tálamo ou Natália Deodato na primeira Zona de Risco de A Grande Conquista será nesta quinta-feira, 25 de maio. O programa está marcado para começar às 22h45, logo após a reprise da novela Jesus.

Para conferir o conteúdo pela televisão é fácil e simples, é só sintonizar na Record TV de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.

Se preferir assistir ao vivo e de graça, mas por meio de um computador, celular ou outro dispositivo, você pode usar o Playplus. A plataforma streaming permite que você acompanhe em tempo real a programação do canal, mas exige um cadastro gratuito.

Para realizar o seu registro, é só acessar o endereço https://www.playplus.com/, depois clicar em “Faça um teste grátis” e em “Play Gratuito”. O site pedirá alguns dados pessoais e após realizado o cadastro, você já terá login e senha liberados para acessar o Playplus.

Entre na plataforma na hora da exibição do reality show, clique na aba “No Ar”, na parte superior do site, e depois clique no sinal da Record TV. Pronto! Caso queira assistir as câmeras 24 horas de A Grande Conquista, será necessário pagar pelo plano mensal de R$ 15,90 do serviço.

