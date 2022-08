Raj morre na novela Caminho das Índias? Veja desfecho

O marido de Maya (Juliana Paes) sofre um grave acidente na reta final da trama de Glória Perez e deixa sua família indiana aflita, que acredita que Raj morre na novela Caminho das Índias. Mas o mocinho consegue escapar do destino trágico e retorna para casa.

Raj morre na novela Caminho das Índias após acidente?

Raj (Rodrigo Lombardi) não morre em Caminho das Índias e tem um final feliz ao lado de Maya. As cenas da volta do rapaz após o acidente são exibidas nos capítulos finais da trama.

Nas últimas semanas da novela, Maya enfim decide contar ao marido a verdade sobre Niraj – ele não é filho do protagonista mas sim de Bahuan (Márcio Gárcia), ‘intocável’, com quem a mocinha se relacionou no começo da trama. Desolado com a notícia, Raj decide fazer uma viagem com seu time de polo para participar de um torneio e esfriar a cabeça.

O trem em que todos os jogadores viajam, incluindo Raj, explode em um atentado e os atletas são dados como mortos. Quando a notícia chega para a família do protagonista, os indianos ficam desolados com a morte do rapaz e até organizam um funeral para ele.

Maya também fica desesperada com a morte do marido e toma decisão drástica para proteger o filho: ela decide entregá-lo para Bahuan, antes que Surya (Cléo Pires) revele para toda a família quem é o verdadeiro pai do menino. Mas antes que consiga levar o filho até o ‘intocável’, Opash (Tony Ramos) põe as mãos em uma carta escrita pela mocinha para Raj e descobre que Niraj não é seu neto.

Revoltado com a mentira, o patriarca expulsa Maya de casa, que busca abrigo no viuvário, onde ficam as viúvas sem assistência.

Mas Raj não morreu como sua família acredita. Enquanto toda a confusão acontece, o rapaz está internado em estado grave em um hospital da região onde sofreu o acidente. Depois de recobrar a consciência e receber alta, ele retorna para sua casa, deixando todos chocados.

O mocinho também vai atrás de Maya, com quem faz as pazes. “Nós construímos um amor, agora eu tenho certeza”, diz Raj para sua esposa, que o abraça. Logo depois, ele chega em casa. “Como você pode ver, eu não morri. Foi um grande engano, mas eu vou explicar tudo”, revela ele para Opash e Indira (Eliane Giardini), que chora de emoção ao ver seu filho vivo.

Maya é perdoada pela família do marido e segue criando Niraj ao lado de Raj. Os dois se beijam, selando o final feliz dos protagonistas.

Por que Maya e Bahuan não ficaram juntos?

No início da novela, Maya era apaixonada por Bahuan, mas o amor deles era impossível. A personagem de Juliana Paes é de uma tradicional casta de comerciantes enquanto o rapaz é um dalit, ou seja, um intocável. Os dalits são considerados impuros e não podem nem ao menos chegar perto da sombra de indianos de castas superiores. Para eles são reservados trabalhos insalubres e um destino miserável.

Maya foi prometida em casamento para Raj, como é de costume na Índia, e se casa com o rapaz após Bahuan decidir abandonar o país para morar nos Estados Unidos. Ele até promete voltar para buscá-la, mas acaba ficando focado em fazer sua fortuna na América do Norte.

O destino de Maya inicialmente seria com Bahuan no final da trama, mas a autora Glória Perez precisou mudar o desfecho dos protagonistas. Isso porque Raj conquistou a simpatia do público, que começou a torcer para que o indiano conseguisse conquistar o amor de sua esposa. Já o dalit se tornou um personagem impopular, sem muito destaque.

E foi assim que terminou Caminho das Índias: final feliz para Maya e Raj, enquanto Bahua se casa com Shivani (Thayla Ayala).