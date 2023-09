Ramiro e Kelvin ficam juntos em Terra e Paixão?

O casal Ramiro e Kelvin, os queridinhos dos fãs da novela Terra e Paixão, já deu um beijinho discreto e sem nenhuma dúvida tem sentimentos recíprocos na trama, mas o aguardado relacionamento amoroso deles ainda não começou de fato, já que o capanga de Antônio (Tony Ramos) tem receio de expor sua sexualidade. Ramiro e Kelvin ficam juntos? Casal vai ter crise nos próximos capítulos.

O que vai acontecer com Ramiro e Kelvin em Terra e Paixão?

Embora Ramiro tenha tido vários sonhos picantes com Kelvin e seu ciúmes esteja cada vez mais visível, não será agora que Ramiro e Kelvin ficarão juntos. A coluna de spoilers de Tata Dias no site oficial da Globo, o Gshow, revelou que o garçom pedirá o amado em casamento em breve na história, mas receberá uma resposta negativa.

Kelvin vai resolver propor relacionamento sério com o capataz porque estará focado em virar um astro internacional e planejará uma viagem. Ele chamará Ramiro para morar fora do país com ele e fará o aguardado pedido para que os dois troquem alianças, mas Ramiro não vai topar a proposta. Os resumos ainda não adiantam se Kelvin resolverá mesmo sair do Brasil depois disso, mas o rapaz deverá ficar, no mínimo, ressentido com Ramiro pelo fora.

No entanto, mesmo que o casal não sele a união agora, tudo promete que Ramiro e Kelvin ainda ficarão juntos no futuro da novela. Terra e Paixão vem desenvolvimento o relacionamento deles desde o começo da história e a dupla é muito amada pelo público, que sempre cita a dupla nas redes sociais e torce pelo casal. O sucesso deles os levou para participações em programas da TV Globo e reportagens especiais na casa, o que indica que o destino da dupla promete ser feliz.

Até mesmo os atores Amaury Lorenzo e Diego Martins torcem pelo desfecho feliz do casal. Eles trocam muitos comentários na web, fazem elogios um ao outro e Amaury já brincou que "casaria" com Diego em uma publicação.

A notícia ruim para quem torce pela dupla é que esse aguardado momento de felicidade entre eles ainda pode demorar, já que a novela Terra e Paixão só vai terminar em janeiro de 2024. Ainda há muito chão até lá e o autor Walcyr Carrasco pode segurar o momento em que Ramiro e Kelvin ficarão juntos de vez para manter o interesse da audiência.

O que aconteceu com a noiva de Ramiro?

O público percebeu que uma personagem que chegou para atrapalhar o romance de Ramiro e Kelvin em capítulos do mês de julho simplesmente parou de aparecer. Munda, interpretada por Carol Romano, chegou na cidade de Nova Primavera e revelou que era noiva do capanga de Antônio.

Ramiro logo disse para Kelvin que eles precisavam se afastar, mesmo assim a mulher descobriu o envolvimento dos dois e ameaçou contar tudo para a família dele, por isso Ramiro precisou arranjar dinheiro para calá-la. No entanto, antes de sair da cidade, ela foi roubada por Anely (Tatá Werneck) e Luigi (Rainer Cadete), o que indica que assim ela não retornaria para casa tão cedo. No entanto, Munda não deu mais às caras na novela, o que deixou muita gente confusa.

Como Munda havia sido contratada pela pousada, ela pode voltar a aparecer na novela Terra e Paixão em algum momento, mas por enquanto não há nada que indique que ela ficará no caminho de Ramiro novamente, já que ela não é citada nos resumos desde o mês de agosto. Nas redes sociais, a atriz Carol Romano também não publicou nenhuma nova foto de bastidores, suas últimas postagens são relacionados a outros assuntos, como entrevistas e vida pessoal.

