Refém de Sidney, Tadeu morre em Terra e Paixão?

Tadeu tem sido perseguido por Sidney (Paulo Roque), que apareceu para receber o resto do pagamento por ter acabado com Nice para o pai de Graça e tem realizado ameaças de deixar o personagem de Claudio Gabriel com frio na espinha. A situação piorará nos próximos capítulos de Terra e Paixão e Tadeu virará refém do bandido.

O que vai acontecer com Tadeu em Terra e Paixão?

Tadeu não irá morrer nas próximas cenas de Terra e Paixão, mas passará por grande perigo, segundo mostram os resumos da novela. Tudo vai acontecer porque o presidente da cooperativa de Nova Primavera vai abrir o jogo com o delegado Marino (Leandro Lima), que vai propor um acordo para tentar capturar o bandido nos capítulos dos dias 27 e 28 de novembro.

Marino mandará Franco (Gil Coelho) dar dinheiro falso a Tadeu, para que ele tente enganar Sidney, mas a situação acabará saindo do controle, pois no momento em que a armação estiver em andamento, Luigi (Rainer Cadete) aparecerá para discutir com Tadeu os direitos de Anely no filme da rainha delícia. Com isso, Sidney transformará os dois em reféns e fugirá com eles em um carro.

Marino perseguirá o veículo e conseguirá cercar Sidney, mas o vilão ainda escapará com vida e levará Luigi para o meio do mato, mas para a sorte do italiano, ele será resgatado pelo delegado, que enfim conseguirá prender Sidney.

Esperto do jeito que é, Luigi aproveitará o momento para roubar o dinheiro que Tadeu levou para dar a Sidney durante a armação, mas depois de se salvar do sequestro, ao conferir a bolada com Anely, para sua tristeza o italiano perceberá que o dinheiro é falso.

O sequestro de Sidney será apenas um susto para Tadeu, mas embora o personagem de Claudio Tadeu não morra na novela, ele não ficará em paz após a prisão do bandido, isso porque sua vida profissional começará a desabar no capítulo do dia 1 de dezembro, já que os segredos do pai de Graça virão a tona. Por conta disso, Tadeu vai ser obrigado a entregar o cargo de presidente da cooperativa.

Para quem não lembra dos detalhes do folhetim de Walcyr Carrasco, nos capítulos mais recentes algumas das suspeitas do público foram confirmadas, pois foi revelado que de fato Tadeu foi responsável pela morte de Nice. Porém, o mau-caráter confessou que contratou Sidney para dar um susto na personagem de Alexandra Richter, já que ela estava o ameaçando, mas o plano não saiu como combinado e ela acabou morta.

E como vai ficar Sidney?

Ao ser preso após sequestrar Tadeu e Luigi, Sidney não ficará na cadeia por muito tempo, porque Irene (Gloria Pires) pagará Peçanha para tirar o mau-caráter da prisão. A atitude da megera será para se proteger, já que Sidney sabe os detalhes da morte de Daniel, que teve o envolvimento da vilã.

Peçanha dará dicas importantes sobre a cadeia para Sidney para que ele consiga escapar, além de prometer dinheiro para que ele desapareça de Nova Primavera. No entanto, após fugir da prisão, Sidney não deixará a cidade e irá até a casa de Irene para ameaçá-la.

Porém, o feitiço virará contra o feiticeiro e ele será desarmado pela vilã. Ao que tudo indica, durante este embate, Irene conseguirá matar o capanga e enfim calá-lo de uma vez por todas, pois embora não dê detalhes da situação, os resumos adiantam que alguns capítulos mais tarde, no dia 9 de dezembro, o corpo de Sidney será encontrado por Rudá (João Vitor da Silva) e Raoni (Mapu Huni Kui).

