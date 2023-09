Lista de suspeitos: quem matou Nice em Terra e Paixão?

Mais um mistério vai assombrar a trama de Walcyr Carrasco nos próximos dias: quem matou Nice em Terra e Paixão? A personagem de Alexandra Richter será encontrada morta dentro de seu carro, e uma série de personagens serão considerados suspeitos.

Nice é encontrada morta na novela

Nice morre nos próximos capítulos de "Terra e Paixão" ao planejar uma fuga com Gregório (Felipe Rocha). Antes que os dois de fato saiam de Nova Primavera, a dona do bar é encontrada morta dentro do automóvel. As cenas estão previstas para irem ao ar no capítulo do dia 28 de setembro, quinta-feira.

A partir daí, alguns personagens serão considerados suspeitos de terem dado um fim à dona do bar. Uma das principais apostas é que Irene (Glória Pires) possa estar envolvida no crime, já que a madame ameaçou a amiga momentos antes.

Outro personagem que ameaça Nice é Gregório, que cobra o dinheiro que a falsa missionária deve mais uma vez. A pilantra diz para o mafioso que irá conseguir a grana para que os dois possam fugir juntos e, para isso, começa a chantagear Tadeu (Claudio Gabriel).

Isso porque Anely (Tatá Werneck) engana o marido de Gladys (Leona Cavalli) e diz que irá passar uma noite com ele, mas manda Nice no lugar. Tadeu até descobre que foi enganado pela 'Rainha Delícia', mas diz estar apaixonado por Nice.

A dona do bar começa a usar a situação para chantagear Tadeu, ameaçando contar sobre o caso dele para Gladys caso ele não lhe dê o dinheiro que ela precisa. Sendo assim, o pai de Graça (Agatha Moreira) também entra na lista de suspeitos de possíveis assassinos de Nice.

Logo após a morte de Nice, Gregório irá fugir de Nova Primavera. Já Enzo (Rafael Gualandi) dirá que foi Tadeu quem matou a missionária, já que o chefe terá conversado com ele sobre a possibilidade de se livrar da mulher para que ela não conte o segredo.

Anely se envolve no caso, e Antônio desconfia de Irene

A morte de Nice vai causar problemas para outros personagens de Terra e Paixão. O caso vai afetar até Anely, já que Marino (Leandro Lima) descobrirá que a irmã de Lucinda (Débora Falabella) fez um depósito alto na conta da dona do bar no dia do assassinato. Encurralada, a personagem de Tatá Werneck revela como se envolveu com Tadeu e Nice e pede a Marino que não conte nada para a mãe de Cristian (Felipe Melquiades).

Apesar do envolvimento no caso, Anely não será considerada uma das suspeitas pela morte de Nice. Angelina (Inez Viana) contará a Antônio (Tony Ramos) que a missionária foi ameaçada por Irene momentos antes de ser morta, o que levará o fazendeiro a crer que sua esposa está envolvida no assassinato.

Marino também chegará à mesma conclusão. O delegado acreditará em Tadeu quando o funcionário da Cooperativa disser que estava sendo ameaçado por Nice, o que fará com que as suspeitas se voltem para Irene.

No final do capítulo do dia 30 de setembro, sábado, Marino apontará Irene como a responsável pela morte de Nice e também pelo atentado sofrido por Agatha (Eliane Giardini).

A autoria dos crimes, no entanto, ainda não deve ser revelada pelo autor Walcyr Carrasco. A morte de Nice entra para a lista de mistérios da novela, que incluem ainda a sabotagem no carro de Daniel (Johnny Massaro) e os atentados contra Caio (Cauã Reymond), Ademir (Charles Fricks) e Ernesto (Eucir de Souza).

