Final de Jezebel em Chocolate com Pimenta: o que acontece com a vilã

Personagem da veterana Elizabeth Savalla, Jezebel em Chocolate com Pimenta fez a vida de muitos um inferno na novela, principalmente da protagonista Aninha (Mariana Ximenes). Ela roubou a fábrica da mocinha e a deixou sem um tostão da herança de Ludovico (Ary Fontoura). Porém, o império de maldade da megera desaba no final da trama.

Jezebel em Chocolate com Pimenta perde fábrica e fica pobretona

Apesar de todos os esforços para derrubar a viúva do irmão, Jezebel perde tudo na reta final da novela Chocolate com Pimenta. Após a vilã apresentar um documento que alega lhe dar direito completo na fábrica de chocolates, ela e Aninha vão parar no tribunal.

Durante o julgamento, as coisas não saem como o planejado para a vilã e Ana Francisca consegue provar com o depoimento de um perito que o documento usado por Jezebel em Chocolate com Pimenta não passa de uma falsificação. Além disso, ela ganha a ajuda de testemunhas poderosas que falam a seu favor na frente do juiz.

Quando chega a hora do veredito, Jezebel até tenta escapar ao fingir um desmaio, mas recebe sua sentença. O juiz declara que a fábrica, a mansão, joias e todos os bens herdados por Jezebel com o documento falso sejam devolvidos para Aninha, que volta a ser rica. Para piorar, a vilã ainda se torna alvo de uma investigação de falsificação devido a sua tentativa de golpe contra a cunhada.

Acostumada a luxos, Jezebel em Chocolate com Pimenta então fica sem um centavo. Ela continua se vestindo de forma elegante e gosta de fingir que é refinada, mas acaba sendo alvo de caridade de Aninha, que paga sua estadia no hotel da cidade.

Além disso, a mocinha dá um emprego para Jezebel na fábrica. A megera sai da diretoria da empresa e vai direto para a cozinha. Muito teimosa e reclamona, Jezebel não dura muito tempo no cargo de cozinheira e vira secretária de Roseli (Rosane Gofman).

Mas se engana quem pensa que Jezebel em Chocolate com Pimenta permanece no fundo do poço. Durante um café da manhã no hotel, a megera conhece um grande empresário, dono de uma fábrica de tecidos, que é solteiro e fica encantando por ela. A mulher então vê nele sua próxima vítima e a esperança de ser uma mulher rica novamente.

Qual o final de Bernadete?

Jezebel em Chocolate com Pimenta passou durante grande parte de sua vida acreditando que a filha Bernadete (Kayky Brito) era uma menina. A verdade é que sua empregada Cândida (Yeda Dantas) era mãe de um garoto e enganou a patroa para que adotasse a criança, já que não podia criá-lo. A descoberta sobre o gênero de Bernardete acontece depois que Jezebel arranja um casamento com um ricaço para a menina a leva ao médico.

Bernardete então deixa de ser mulher e assume a identidade de Bernardo. Jezebel e o garoto brigam feio, porque a megera queria que o fingimento continuasse para que ela conseguisse um genro rico. Bernardo então é convidado por Aninha para morar com ela na mansão após cortar os laços com a mãe adotiva.

No final da novela Chocolate com Pimenta, Bernardo consegue ser feliz e passa a namorar com Cassia (Luiza Curvo), até então amiga de Bernardete, moça que sempre despertou sentimentos na personagem de Kayky Brito. Nas últimas cenas do casal, eles trocam juras de amor e sonham com filhos no futuro. O menino diz que em breve os dois vão se casar e ganhar seu aguardado final feliz.

