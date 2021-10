O Clone: Ranya tem um filho na novela?

Depois que se casa com Said (Dalton Vigh) e se torna a segunda esposa dele, tudo o que a personagem de Nivea Stelmann quer é se tornar a primeira mulher. Além disso, deseja dar um filho homem para o marido, que já é pai de Khadija, fruto da relação com com Jade (Giovanna Antonelli). Mas será que Ranya tem um filho ao longo da novela O Clone?

Ranya tem um filho em O Clone?

Ranya consegue uma gravidez bem sucedida e dá a luz a um menino na novela de Gloria Perez. O momento do parto é acompanhado por empregadas e as mulheres da família, Lattifa (Letícia Sabatella), cunhada de Said, Nazira (Eliane Giardini), cunhada de Ranya, além de Lidiane (Beth Goulart).

A jovem sofre durante o parto, e diz o quanto quer que seu bebê seja um menino, até que o nascimento finalmente acontece. Said e Mohamed (Antonio Calloni), que esperavam por notícias na sala, são avisados por Amin que o bebê nasceu (Thiago de Oliveira).

Todos partem para o quarto e Said conhece o filho de Ranya em O Clone, que já está nos braços da mãe. O personagem de Dalton pergunta: “é homem ou mulher?”. “Um homem, você foi muito abençoado desta vez”, responde Nazira.

Depois do nascimento do filho que teve com Ranya na novela O Clone, Said realiza uma cerimônia de celebração e sai com o menino nos braços enquanto desfila em um cavalo.

Khadija é a primeira filha de Said

Fruto do primeiro casamento de Said, com Jade, Khadija é a primeira filha do personagem de Dalton Vigh. A primogênita fica devastada com o nascimento do caçula.

Interpretada por Carla Diaz, Khadija desejava que o bebê fosse uma menina e o ciúmes a fez jogar várias pragas contra o meio irmão, dizendo que a criança ia se parecer com um sapo. Mas para o azar dela, Ranya tem um filho homem e o garoto é muito bem recebido na família, o que a deixa triste e furiosa.

