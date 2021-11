Resumo da novela Amanhã é Para Sempre: capítulos de 29/11 a 3/12

Amanhã É Para Sempre passa a ser reexibida pelo SBT a partir de 29 de novembro. A trama entra no ar como a substituta de Coração Indomável, que termina nesta semana. Abaixo, vejo o resumo dos primeiros episódios da novela Amanhã É Para Sempre. As informações foram divulgadas pelo SBT.

Segunda-feira, 29 de novembro – Capítulo 1 – Resumo da novela Amanhã É Para Sempre

A nova novela do SBT, Amanha É Para Sempre, começa em um povoado chamado Vila Madero, na fazenda da família Elizalde. Fernanda, a filha caçula, e Eduardo, filho de Soledade, a cozinheira do local, crescem sendo muito amigos. A intimidade entre os dois causa preocupação em Soledade, pois ela sabe que Montserrat não gosta que seus filhos tenham amizade com os filhos dos empregados.

Enquanto isso, o pior inimigo dos Elizalde, Artêmio, diz a Rebeca que a partir de agora passará a se chamar Bárbara Greco e terá como missão deixar Gonçalo Elizalde viúvo e se casar com ele. Ele também diz que, antes de tudo, terá que eliminar Soledade Cruz, a cozinheira, pois ela é um empecilho para sua vingança.

O plano começa a dar certo e Bárbara é contratada como assistente de Gonçalo e conquista sua confiança. Soledade e Liliana ficam desconfiadas. Bárbara expulsa Eduardo da cozinha e deixa Soledade furiosa. Bárbara ameaça Soledade e diz que nem ela, nem o filho estarão na fazenda para assistir a primeira comunhão de Fernanda. Monserrat, horrorizada, diz a Gonçalo que precisa ter uma conversa séria com Liliana, pois está colocando muitas ideias na cabeça de Fernanda.

Bárbara tenta prejudicar Liliana, que ouve uma conversa comprometedora da vilã.

Terça-feira, 30 de novembro – Capítulo 2 – Resumo da novela Amanhã É Para Sempre

Liliana ouve uma conversa de Bárbara ao telefone, mas é interrompida por Soledade, que a repreende por estar ouvindo uma conversa alheia. Liliana diz a Soledade que Bárbara está muito misteriosa e quer saber com quem está falando, pois parece que ela é a única que percebe que essa mulher é perigosa.

Liliana leva um bronca de Monserrat por não ter assistido a primeira comunhão de sua irmã. Fernanda e Eduardo se encontram. Ele lhe dá de presente um coração com suas iniciais. Bárbara surpreende o casal e deixa os dois aterrorizados. Bárbara diz para Gonçalo e Monserrat e afirma que Eduardo quis se aproveitar de Fernanda.

Bárbara convence Gonçalo de que o melhor para sua família é que Eduardo vá estudar na capital. Gonçalo informa Soledade que vai enviar seu filho para estudar na capital e que arcará com as despesas. Fernanda é proibida por Montserrat de se aproximar de Eduardo. Montserrat demite Soledade.

Quarta-feira, 1 de dezembro – Capítulo 3

Bárbara comunica a Soledade sua demissão. Bárbara também ameaça a cozinheira e diz que se for se queixar com o patrão seu filho sofrerá as consequências. Liliana ouve a conversa de Bárbara com Artêmio. Artêmio ordena a Bárbara que mate Montserrat e se case com Gonçalo. Bárbara percebe que Liliana ouviu tudo. Bárbara implanta drogas no quarto de Liliana. Depois, Bárbara asfixia Montserrat.

Liliana encontra a mãe desmaiada e a abraça sem se dar conta de que está morta. Liliana grita com Bárbara e a chama de assassina. Gonçalo pede uma explicação a Bárbara e ela, hipócrita, conta que Montserrat surpreendeu Liliana se drogando e talvez seu coração não tenha resistido a tamanho desgosto.

Liliana diz a Soledade que Bárbara matou sua mãe por ordem de Artêmio Bravo. Soledade pede explicações a Bárbara, mas é ameaçada por ela.

Quinta-feira, 2 de dezembro – Capítulo 4

Soledade fica aterrorizada com a ameaça de Bárbara de matar seu filho e os filhos de Montserrat. Gonçalo manda a filha Fernanda estudar na Espanha e interna Liliana num sanatório. Gonçalo se casa com a assistente. Há uma passagem de tempo e Fernanda e Eduardo terminam seus estudos fora do país e ambos planejam voltar para a fazenda.

Jacinto está muito preocupado com a saúde frágil de Soledade e insiste que Eduardo deve ser avisado, mas ela proíbe todos de falar com seu filho. Soledade tenta falar com Gonçalo, mas é interceptada por Bárbara, que a proíbe de falar com seu marido e diz que para o bem de seu filho é melhor que nunca volte para a fazenda.

Começam os preparativos do casamento de Fernanda e Damião. Soledade trabalha como voluntária no sanatório onde Liliana segue internada e, ao perceber que seu fim está próximo, se despede de Liliana. Sem suspeitar, Aníbal está ajudando Bárbara a fazer uma compra de leite em pó que será o início da derrocada das empresas da família Elizalde.

Sexta-feira, 3 de dezembro – Resumo da novela Amanhã É Para Sempre

Gançalo pede que os médicos não digam nada a sua família sobre seus problemas cardíacos. Fernanda relembra sua infância com Eduardo e, por ele ter rompido a promessa que fizeram de continuarem se escrevendo, decidiu se casar com Damião. Soledade fica cada vez mais debilitada e Margarida sugere a Jacinto que contem ao patrão o que está acontecendo. Jacinto diz que Eduardo está chegando e ele decidirá o que fazer.

Bárbara ameaça Gardênia e diz que ela será demitida se continuar se ausentando para cuidar de Soledade. Bárbara dá a ordem e Damião pede a Fernanda que convença seu pai a aceitar a compra de leite em pó e diz que se o negócio for cancelado a empresa poderá ir à falência e haverá demissão em massa. Fernanda fala com seus pais.

