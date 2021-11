Resumo da novela Gênesis: últimos capítulos, de 08/11 a 15/11

Após 11 meses no ar, a novela da Record TV sobre o primeiro livro da Bíblia vai finalmente se despedir do público. Enquanto se prepara para dizer tchau, o folhetim reserva momentos emocionantes para os últimos capítulos da trama. Confira o que vai acontecer de 8 a 15 de novembro de 2021 com o resumo da novela Gênesis.

Resumo da novela Gênesis

Capítulo 210 – segunda-feira, dia 08 de novembro: Adurrá reconhecerá Neferíades. Judá vai se preparar para uma atitude mortal.

Capítulo 211 – terça-feira, dia 09 de novembro – No resumo da novela Gênesis: José fará um prenúncio preocupante. Israel se preocupará com a escassês de comida.

Capítulo 212 – quarta-feira, dia 10 de novembro: Asenate fará um pedido para José. Os irmãos de José chegarão ao Egito.

Capítulo 213 – quinta-feira, dia 11 de novembro: Menkhe vai fazer uma confissão. Asenate questionará atitude de José. Adurrá e Neferíades sofrerão no deserto. Israel se despedirá de Benjamin. José fará uma revelação diante dos irmãos.

Capítulo 214 – sexta-feira, dia 12 de novembro – No resumo da novela Gênesis: Kaires se desculpará com Kéfera. Sheshi arriscará sua vida em uma missão. José terá uma atitude nobre. Israel vai se preparar para o grande encontro.

Capítulo 215 – segunda-feira, dia 15 de novembro: a Record TV não revelou o que vai acontecer no último capítulo da trama.

*Resumo cedido pela emissora da novela e pode sofrer alteração sem aviso prévio.

Como assistir o último capítulo

Leu o resumo da novela Gênesis e bateu a ansiedade pelo último capítulo? As cenas finais do folhetim vão ir ao ar no dia 15 de novembro, uma segunda-feira, às 21h00, depois do Jornal da Record, de acordo com a programação oficial do canal. Para assistir é simples, você pode optar pela forma mais tradicional, a televisão, ou a internet, pela plataforma streaming do canal, o Playplus.

Se não quiser pagar nada, acesse a aba ‘no ar’ do Playplus durante a exibição na TV. No entanto, se estiver disposto a desembolsar a mensalidade de R$ 15,90 da plataforma, você poderá assistir ao último capítulo a hora que quiser e quantas vezes tiver vontade.

Qual novela vai substituir Gênesis?

Assim que a novela Gênesis for finalizada, a faixa das 9 da Record TV vai começar a exibição de Os Dez Mandamentos. O folhetim foi exibido originalmente em 2015 e marcou o canal como a primeira novela bíblica da emissora de Edir Macedo, antes disso, eles haviam produzido apenas minisséries com base nas escrituras.

Depois da reprise sobre Moisés, a Record TV vai passar outra novela que já foi ao ar: A Terra Prometida. Após as reprises, a novela bíblia inédita Reis vai estrear.

Leia também – Quem foram os filhos de José do Egito