Novela começa mais cedo por causa do futebol na Globo

Resumo da novela Quem Ama Cuida hoje (19/8): Pilar destrata Brigitte na festa de Silvana

Resumo da novela Quem Ama Cuida hoje (19/8): Pilar destrata Brigitte na festa de Silvana

A novela Quem Ama Cuida nesta quarta-feira, 19 de agosto, começa mais cedo por causa do futebol na Globo, às 20h40, e já sabemos que o capítulo vai entregar barraco. Pilar e Brigitte vão protagonizar um confronto durante uma festa, enquanto Adriana – super apaixonada – vai agradecer Pedro por não ter desistido dos dois. Veja o que acontece no capítulo de hoje .

Resumo de Quem Ama Cuida na quarta-feira

O capítulo de Quem Ama Cuida começa com Adriana agradecendo a Pedro por não ter desistido dos dois. Cléber não aceita trabalhar com Ademir, enquanto Bruna e Carmita ficam surpresas quando ele decide quitar sua dívida bancária. Elisa aconselha Otoniel a procurar orientação sobre seu dom espiritual.

Pedro discute com Cléber, e Ademir conta a Luan que precisa pensar em uma maneira de enfraquecer Pedro. Silvana fica surpresa ao receber flores de Laurentino, enquanto Brigitte convoca Nicolau para acompanhá-la ao aniversário de Silvana.

Mirtes orienta Camilo sobre o que dizer a Nancy para tentar convencê-la a não ir à escola dele. Adriana autoriza Iuri a vender as joias para o comprador que conseguiu.

Na festa de aniversário de Silvana, Pilar e Brigitte se encaram diante de toda a família, deixando o clima tenso entre as duas.

Spoiler!

Na quinta-feira (20), Pilar destrata Brigitte na frente de toda a família, e Nicolau responde às ofensas. Adriana comenta com Mau Mau sobre sua preocupação com a venda das joias.

Ingrid deixa a festa de Silvana e vai para a joalheria com Iuri. Os dois acabam ficando juntos. Mau Mau encontra Felipe, enquanto Joel não acredita na história que Otoniel conta sobre como conheceu Francesca, embora reconheça o afeto dele.

Elisa pede a Enéas para não contar a Otoniel que os dois estão se encontrando. César fica preocupado com Brigitte, e Adriana e Mau Mau presenciam o momento em que ele sofre um assalto.