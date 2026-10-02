Resumo de Quem Ama Cuida: Tom é preso, e Elenice recorre a Cléber no capítulo desta sexta (2)

Resumo de Quem Ama Cuida: Tom é preso, e Elenice recorre a Cléber no capítulo desta sexta (2)

No resumo do capítulo desta sexta-feira (2) de Quem Ama Cuida, Andréa ficará incomodada ao descobrir que Pilar pretende organizar seu jantar de noivado com Rafael. A atitude da vilã deixará claro que ela pretende se envolver cada vez mais nos preparativos da cerimônia.

Enquanto isso, Nancy contará a Tiago que Silvana já namorou Laurentino. Adriana, por sua vez, revelará a Nancy que precisa contar com Tiago ao seu lado na joalheria. A personagem também começará a considerar a possibilidade de assumir a presidência da empresa.

Elenice viverá momentos de tensão após o desaparecimento de Tom. Ela avisará Rosa que o rapaz foi preso e pedirá ajuda à mãe para falar com Cléber. O rapaz decidirá ajudar Elenice, enquanto Pedro levantará uma suspeita ao insinuar que Cléber pode estar interessado nela.

Na família de Ulisses, Carolina não aceitará que Fábia tenha retirado o dinheiro do empresário. Fábia ficará arrasada depois de ouvir de Lyris que nunca apoiou Ulisses. César, por outro lado, tentará tranquilizar Bia ao afirmar que o pai não cometeu nenhum erro médico.

Ulisses também demonstrará que não aprova o relacionamento de Carolina com Patrick. A situação promete aumentar ainda mais os conflitos familiares no capítulo.

Resumo – o que acontece em Quem Ama Cuida nesta sexta-feira

O que acontece na novela hoje: