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Resumo de Quem Ama Cuida: Tom é preso, e Elenice recorre a Cléber no capítulo desta sexta (2)

Quem Ama Cuida: resumo de sexta-feira, 2 de outubro

Escrito por Anny Malagolini
Tom é preso quem ama cuida resumo Foto: Globo
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No resumo do capítulo desta sexta-feira (2) de Quem Ama Cuida, Andréa ficará incomodada ao descobrir que Pilar pretende organizar seu jantar de noivado com Rafael. A atitude da vilã deixará claro que ela pretende se envolver cada vez mais nos preparativos da cerimônia.

Enquanto isso, Nancy contará a Tiago que Silvana já namorou Laurentino. Adriana, por sua vez, revelará a Nancy que precisa contar com Tiago ao seu lado na joalheria. A personagem também começará a considerar a possibilidade de assumir a presidência da empresa.

Elenice viverá momentos de tensão após o desaparecimento de Tom. Ela avisará Rosa que o rapaz foi preso e pedirá ajuda à mãe para falar com Cléber. O rapaz decidirá ajudar Elenice, enquanto Pedro levantará uma suspeita ao insinuar que Cléber pode estar interessado nela.

Na família de Ulisses, Carolina não aceitará que Fábia tenha retirado o dinheiro do empresário. Fábia ficará arrasada depois de ouvir de Lyris que nunca apoiou Ulisses. César, por outro lado, tentará tranquilizar Bia ao afirmar que o pai não cometeu nenhum erro médico.

Ulisses também demonstrará que não aprova o relacionamento de Carolina com Patrick. A situação promete aumentar ainda mais os conflitos familiares no capítulo.

Resumo – o que acontece em Quem Ama Cuida nesta sexta-feira

O que acontece na novela hoje:

  • Andréa se irrita ao saber que Pilar organizará seu jantar de noivado com Rafael.
  • Nancy revela a Tiago que Silvana namorou Laurentino.
  • Rosa se preocupa com o desaparecimento de Elenice e Tom.
  • Elenice conta à mãe que Tom foi preso e pede ajuda para falar com Cléber.
  • Cléber decide ajudar Elenice.
  • Carolina não aceita que Fábia tenha retirado o dinheiro de Ulisses.
  • Adriana diz a Nancy que precisa de Tiago ao seu lado na joalheria.
  • Adriana cogita se tornar presidente da joalheria.
  • Fábia fica arrasada após ouvir as críticas de Lyris.
  • César afirma a Bia que o pai não cometeu erro médico.
  • Ulisses rejeita o namoro de Carolina e Patrick.
  • Pedro insinua que Cléber está interessado em Elenice.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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