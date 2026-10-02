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Sessão da Tarde hoje: Lisbela e o Prisioneiro será exibido na Globo

Filme começa após a novela

Escrito por Anny Malagolini
sessão da Tarde hoje Lisbela e o Prisioneiro Foto: reprodução
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A TV Globo exibe nesta sexta-feira, 2 de outubro, o filme Lisbela e o Prisioneiro na Sessão da Tarde. A produção está prevista para começar às 15h25, logo após a programação da emissora.

Lisbela e o Prisioneiro na Sessão da Tarde

O filme acompanha Lisbela, uma jovem apaixonada por cinema e que vive sonhando com os galãs de Hollywood dos filmes que assiste. Ela está noiva e se prepara para se casar, mas sua vida muda quando conhece Leleu, um malandro conquistador que chega à cidade depois de mais uma de suas aventuras.

Os dois se apaixonam, mas precisam enfrentar o fato de que Lisbela já está comprometida. A nova paixão também provoca conflitos familiares e coloca a jovem diante de dúvidas sobre seu futuro.

Enquanto Lisbela e Leleu tentam lidar com os sentimentos, um perigo surge na história. Um matador está atrás de Leleu, aumentando ainda mais os problemas enfrentados pelo casal.

Lisbela e o Prisioneiro é uma comédia romântica brasileira baseada na peça de teatro homônima de Osman Lins. O longa mistura romance, humor e elementos da cultura popular nordestina.

A Sessão da Tarde desta sexta-feira começa às 15h25, segundo a programação da Globo. O horário pode sofrer alterações conforme a programação da emissora.

Veja:

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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